Vuosi on nuorelle pitkä aika. Se voi muovata elämää ja omakuvaa pitkälle tulevaisuuteen. Koronapandemia on aiheuttanut huolta ja monenlaisia ongelmia. Erityistä huolta meidän on kannettava siitä, miten tuemme lapsiamme ja nuoriamme nyt ja koronan jälkeen.

Tarve ei ole peräisin vain poikkeusoloista. Nuorten mielenterveyspalvelut ovat kaivanneet jo pitemmän aikaa lisäpanostuksia, eikä koulukiusaamista ole saatu kitkettyä pois. Juuri nyt on aika tarttua molempiin ongelmiin.