Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu pitkään, ja siihen on valmistauduttu myös Venäjän sodanjohdossa ja alueilla, jotka hyökkääjä on Ukrainassa miehittänyt.

Dneprjoella sijaitsevan, Venäjän miehitysalueella olevan Kahovkan suurpadon räjäytys liittyy tähän sodan mahdolliseen käännekohtaan. Vastuuton, massiivinen tuhotoimi kertoo samalla panosten koventumisesta. Kaikki keinot, pois lukien ehkä joukkotuhoaseiden käyttö, ovat pöydällä.