Padelkeskuksia ympäri Suomen pyörittävä Padel Sports Oy on päättänyt jättää yrityssaneeraushakemuksen. Yhtiö kertoo päätöksestään tiedotteessaan. Hakemus on jätetty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle 7. heinäkuuta.

Padel Sports Oy:n keskukset kantavat nimeä Padel Club Finland. Myös Oulussa on kaksi hallia: Hiukkavaaran hallissa kenttiä on kuusi, Limingantullin jättimäisessä hallissa kenttiä puolestaan on 14.

Limingantullin halli on Padel Club Finlandin suurin halli Suomessa. Kaiken kaikkiaan Padel Sports Oy yritys pyörittää Suomessa 19:ää padelhallia.

Yrityssaneeraushakemuspäätöksen taustalla on Suomen kehittynyt markkinatilanne. Kenttien määrä on kasvanut siihen pisteeseen, että tarjonta ylittää monin paikoin kysynnän.

Tiedotteen mukaan padelkeskusten päivittäinen toiminta jatkuu saneerausprosessin aikana normaalisti.

Padel Club Finlandin maajohtaja Jonna Karjanmaa sanoo, että yrityksen on toimittava, jotta se saisi oikeat olosuhteet toimintansa ylläpitämiseen.

– Arvioituamme tarkkaan eri vaihtoehtoja, olemme päättäneet hakeutua saneerausprosessiin ratkaistaksemme ne liiketoiminnan osa-alueet, joilla on kannattavuushaasteita.