Padelkeskuksia ympäri Suomen pyörittävä Padel Sports Oy on päättänyt jättää yrityssaneeraushakemuksen. Yhtiö kertoo päätöksestään tiedotteessaan. Hakemus on jätetty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle 7. heinäkuuta.

Padel Sports Oy:n keskukset kantavat nimeä Padel Club Finland. Myös Oulussa on kaksi hallia: Hiukkavaaran hallissa kenttiä on kuusi, Limingantullin jättimäisessä hallissa kenttiä puolestaan on 14.