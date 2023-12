Helsinki

Paavo Väyrynen ei päässyt ehdolle presidentinvaaleihin, koska ei saanut kerättyä vaadittavaa määrää kannattajakortteja. Arkistokuva. Kuva: Anssi Jokiranta

Paavo Väyrysen valitsijayhdistys ilmoitti tehneensä rikosilmoituksen keskusrikospoliisille Väyrysen kannattajakorttien katoamisesta. Valitsijayhdistys epäilee, että Väyrysen kannattajakortteja on hävitetty, koska Postin seurantajärjestelmän mukaan ainakin yksi lähetys kortteja oli päätynyt Viroon.

Yhdistys pitää mahdollisena, että kannattajakorttien toimittamiseen käytetty Postin vastauslähetysten järjestelmä on hakkeroitu, tai että Postin henkilöstössä on joku, joka on ohjannut lähetyksiä vääriin osoitteisiin.

Ilta-Sanomat kysyi keskiviikkona Postilta kannattajakorttien liikkeistä. Postin viestinnän mukaan lähetys on toimitettu oikealle vastaanottajalle Suomessa 20. joulukuuta ja seurantatietoihin oli tullut väärä koodi inhimillisen virheen seurauksena. Posti torjui epäilyt hakkeroinnista.

Väyrynen ei päässyt ehdolle presidentinvaaleihin, koska ei saanut kerättyä vaadittavaa määrää kannattajakortteja.