Kansanedustaja Mikko Kinnunen tutustumassa Oulun taidemuseon Supernatural-näyttelyyn. Kuvassa ihasteltavana Fabien Mérellen teos Perhoset. Kuva: Jarmo Kontiainen

Maanantaina alkanut Poliitikon museoharjoittelu -viikko tutustuttaa poliitikkoja museoiden toimintaan käytännönläheisellä tavalla. Museo- ja tiedekeskus Luupissa vierailivat maanantaina kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Mikko Kinnunen, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sekä valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.

Suomen museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori, mikä on museoharjoittelun tarkoitus?

– Tarkoitus on kertoa museoiden monipuolisesta työstä ja erityisesti siitä työstä, mitä tehdään kulissien takana. Pedagogisen ja yleisen toiminnan lisäksi museoissa tapahtuu paljon kaikkea muutakin, ja tavoitteena on lisätä poliitikkojen ymmärrystä siitä moninaisuudesta. Tarkoituksena on myös se, että museoissa työskentelevillä madaltuu kynnys ottaa yhteyttä paikallisiin päättäjiin ja vuoropuhelu lisääntyy.