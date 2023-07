Ohjaaja Hannu Kahakorpi (vas.) seuraa tiiviisti Olavi Angervon (oik.) suoritusta nuorena Kalle Päätalona kesäteatterin harjoituksissa. Kuva: Linda Laaksonen

Kuusamon Näyttämö esittää tänä vuona kesäteatteriesityksenään Kalle Päätalon Iijoki-sarjaan perustuvan Ukkosen ääni -näytelmän, jonka ohjaa ja yhdessä Elina Halttusen kanssa on sovittanut Päätalo-asiantuntija, ohjaajana ja käsikirjoittajanakin tunnettu Hannu Kahakorpi.

Näytelmässä on mukana seitsemän kirjaa Iijoki-sarjasta. Ensi-ilta on 7.7. ja näytelmä on osa Päätaloviikkojen ohjelmaa.