Sähkön hinta nousee lähivuosina hirvittävästi, paljon enemmän kuin mitä on viime aikoina uutisoitu. Tulossa on samanlainen hallitsematon muutos kuin turpeen käytön lopettamisessa. Näin ennustaa professori Marko Huttula Oulun yliopistosta. Syynä on paljon kohkattu vihreä vety taikka vetytalous, joka tarvitsee valtavasti sähköä.

– Vihreää, päästötöntä sähköä ei tule riittämään kaikille. Siksi hinta nousee ja nopeasti, Huttula sanoo.