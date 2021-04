Oulu

Oulussa asuva Noora Väänänen pitää kaksoissiskonsa kanssa Food by twins -ruokablogia. Kuva: Niina Hentilä

Oululaisille ruokabloggaajille ruoka kuuluu olennaisena osana pääsiäiseen. Yksi panostaa juhlapyhinä pitkiin brunsseihin, toinen aloittaa pääsiäisenä perinteisesti grillikauden. Myös uusia ohjeita kokeillaan.

Kysyimme bloggaajilta heidän pääsiäisenviettotapojensa lisäksi helppoja, hyviksi havaittuja reseptejä, joita kuka vain voi kokeilla kotonaan.

Noora, Foodbytwins:

Lapsena pääsiäisen kohokohta oli suklaamunajahti. Äitini leipoi aina myös rahkapiirakan.

Tänä vuonna ajattelin tehdä raikkaan pääsiäisbrunssin, joka koostuu rennosta yhdessäolosta ja maukkaista pikkupurtavista. Ajattelin laittaa pöytään keväisiä herkkuja, joissa maistuvat muun muassa parsa, sitruuna, kananmuna sekä muut sesongin suosikit.

Brunssi kannattaa koota valitsemalla tarjolle jotain täyttävää, jotain tuoretta ja raikasta ja jotain makeaa. Myös raikas juoma, esimerkiksi kupliva, smoothie tai mehut kuuluvat brunssiin.

Keväinen sitruunarisotto 1 pieni sipuli 50 g voita Kuva: Noora Väänänen 1 rkl oliiviöljyä 3 dl risottoriisiä 1 dl valkoviiniä 1 l kasvis- tai kanalientä 1 sitruuna muutama oksa timjamia 2 rkl maustamatonta tuorejuustoa 1 dl raastettua parmesaania suolaa ja pippuria Sulata puolet voista korkeareunaisessa paistinpannussa ja lisää oliiviöljy. Silppua ja kuullota sipuli. Lisää joukkoon riisi ja anna kuullottua hetki. Kaada valkoviini, sekoita ja anna sen imeytyä riisiin. Lisää nestettä vähitellen, kauhallinen kerrallaan. Muista sekoittaa koko ajan. Maistele risottoa kypsennyksen loppuvaiheessa. Riisissä saa olla hieman purutuntumaa. Lisää joukkoon puolikkaan sitruunan mehu, nokare voita, tuorejuusto, sekä suurin osa raastetusta parmesaanista ja mausta suolalla sekä pippurilla. Viimeistele valmis annos parmesaaniraasteella, timjamilla, raastetulla sitruunan kuorella sekä lorauksella hyvää oliiviöljyä.





Ritva, Pastanjauhantaa:

Pääsiäinen on meille samalla grillikauden aloitus, eli tarkoituksena on grillata muun muassa lammasvartaita ja syödä niitä grillattujen lisukekasvisten, hummuksen, tsatsikin ja pitaleipien kanssa.

Pääsiäissunnuntaihin kuuluu lammaspaisti, josta riittää syötävää vielä toiseksikin pääsiäispäiväksi. Ruokabloggajana tulee aina kokeiltua myös kokonaan uusia ruokaohjeita. Tänä vuonna ajattelin kokeilla ainakin pataleipää, johon tulee mukaan mämmiä.

Huippuhyvät lammasvartaat 500 g jauhettua lampaanlihaa Kuva: Jani Lehtinen 1 pieni sipuli, hienoksi hakattuna 10 g tuoreen mintun lehtiä hienonnettuna 2 tl kuivattua oreganoa 2 tl rouhittua, kuivattua chiliä 2 tl juustokuminaa 2 tl paprikajauhetta 1 tl cayennepippuria 1 tl suolaa Sekoita kulhossa kaikki aineet kunnolla keskenään. Peitä ja anna taikinan tekeytyä jääkaapissa parin tunnin ajan. Puristele taikina vartaiden ympärille tasaisiksi, ohuiksi puikoiksi. Penslaa vartaat oliiviöljyllä tarttumisen ehkäisemiseksi ja grillaa niitä yhteensä noin 10 minuuttia. Kääntele vartaita välillä, jotta ne kypsyvät tasaisesti joka puolelta.





Ada, Ada.bakes:

Pääsiäinen on leipomisen suhteen yksi lempisesongeistani. Yleensä olen tehnyt jonkinlaisen suklaisen tai raikkaan kakun keväisissä väreissä.

Tänä vuonna kokeillaan varmaan jotakin uutta, ei niin perinteistä pääsiäisruokaa. Raikkaita makuja ja erilaisia yrttejä aion varmasti käyttää.

Pajukranssikoristelu kakulle Muutama pala tummaa suklaata Kuva: Adabakes Pari palaa valkoista suklaata Laita muutama pala tummaa suklaata vesitiiviiseen muovipussiin ja upota se lämpimään veteen. Kun suklaa on sulanut, kuivaa pussin pinta, leikkaa sen kärjestä pieni pala, ja pursota suklaata nopein liikkein pajukranssiksi kakun päälle. Pursota myös lyhyitä oksia ja pajunkissoja niiden päähän. Pajunkissat pursotetaan sulalla valkosuklaalla. Kranssin voi lisäksi koristella esimerkiksi suklaamunilla tai sokerimassanarsisseilla.





Hannele, Kokit ja potit:

Pääsiäinen on minulle ruokajuhlista rakkain. Kevät maistuu jo lautasella, ja koska vahvoja ruokaperinteitä on vähemmän kuin esimerkiksi jouluna, tilaa on enemmän uusille kokeiluille.

Tänä vuonna ruokalistallani on ylikypsää karitsaa sekä nopeasti valmistuvia herkkuja kuten varhaiskaalisalaattia ja parsaa. Kaikki ruoat ovat sellaisia, jotka joko valmistuvat ulkoilun aikana itsestään tai nopeasti lenkin jälkeen.