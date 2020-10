Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen kertoo, että Oulun seurakunnissa on ollut maskisuositus jo parin viikon ajan. Kirkon ovella tarjotaan maskeja tulijoille. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin uudet koronan leviämisen rajoittamiseen tähtäävät suositukset ovat voimassa 12. marraskuuta saakka. Kahden viikon ajan muun muassa yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän, ja suu-nenäsuojainta suositellaan käytettävän julkisissa sisätiloissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Miten uudet suositukset näkyvät Oulun evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen?

– Meillähän ei varsinaisesti ole yksityistilaisuuksia, mutta kirkolliset toimitukset kuten kaste voi sellainen olla. Valitettavasti on käynyt niin, että kotitilaisuuksia on peruttu. Aina kun on varattu esimerkiksi kotikaste, on tarjottu, että tilaisuus pidettäisiin seurakunnan tilassa, missä turvavälejä on mahdollista noudattaa.