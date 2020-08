Tampere

Pääministeri Sanna Marin kertoi toimittajille, että hän oli valmistautunut puoluekokoukseen siivoamalla Tampereen asuntoaan eilen. Se on itselle rauhoittumista ja rentoutumista, hän sanoi. Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapui lauantaina puoliltapäivin hyväntuulisena sdp:n puoluekokoukseen Tampere-taloon.

– Odotan vilkasta ja hyvää keskustelua, eteenpäin katsovaa tulevaisuususkoa ja linjauksia, joita puolue tulevina vuosina toteuttaa.

Sdp:n puheenjohtajaksi ei ole muita ehdokkaita kuin Marin, ja nykyinen puoluesihteeri Antton Rönnholm on ainoa puoluesihteeriehdokas. Varapuheenjohtajiksi on kuusi ehdokasta.

– Uskon, että varapuheenjohtajakisa sytyttää kokousväkeä. Odotan mielenkiinnolla ehdokkaiden puheenvuoroa. Uskon, että saamme hyvän joukkueen tulevalle puoluekokouskaudelle.

Tampereen puoluekokouksesta tekee Marinin mukaan merkittävän se, että sdp on pääministeripuolue.

– Puoluekokous on niitä harvoja paikkoja, jossa voi pääministerinä ja tulevana puheenjohtajana tuoda vahvemmin esiin omaa sosialidemokraattista ajattelua. Muuten pääministerin roolista on aika vaikea irrottautua ja silloin ei irtiottoja hirveästi pysty tekemään, Marin sanoi.

Sdp:n puoluekokous alkaa tänään lauantaina kello 12. Tampere-talossa. Puoluekokouksessa käsitellään sdp:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä tehdään tärkeät henkilövalinnat.

Pääministeri Sanna Marin valitaan paikastaan luopuvan Antti Rinteen seuraajaksi sdp:n puheenjohtajana sunnuntaina. Samana päivänä ohjelmassa ovat myös puoluesihteerin, varapuheenjohtajien ja puoluevaltuuston puheenjohtajan valinnat.

Koronaepidemian takia kokouksen järjestelyihin on tehty isoja muutoksia, ja kokouksen osallistujien määrää on jouduttu rajoittamaan. Viralliset kokousedustajat on jaettu työskentelemään kahteen eri ryhmään, jotka eivät kohtaa fyysisesti keskenään kokouksen aikana. Virallisia kokousedustajia sdp:llä on 500.