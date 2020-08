Tampere

Sanna Marin valittiin sunnuntaiaamuna sdp:n puheenjohtajaksi.

Tamperelainen pääministeri Sanna Marin, 34, valittiin sunnuntaina yksimielisesti Antti Rinteen seuraajaksi sdp:n puheenjohtajana puoluekokouksessa Tampere-talossa.

Rinne ehti johtaa puoluetta kuusi vuotta, vaikka käytännössä Marin on ollut puolueen ykkösnimi viime joulukuusta lähtien. Rinne joutui silloin jättämään pääministerin paikkansa Posti-kohun seurauksena.

– Tähän hetkeen ovat johtaneet pitkäjänteinen työ ja monet sattumukset. Pyrin toimimaan sosialidemokraattisen liikkeen puheenjohtajana siten, että voitte olla tästä liikkeestä ylpeä, Marin sanoi valintansa jälkeen.

Marinin valinnan jälkeen kokouksen ohjelmassa oli puoluesihteerin valinta. Nykyinen puoluesihteeri Antton Rönnholm valittiin jatkamaan yksimielisesti.

Määrätietoinen jo varhain

Marinista sdp saa kunnianhimoisen ja sanavalmiin puheenjohtajan. Määrätietoisuudesta kertoo se, että kun Aamulehti kysyi sdp:n varapuheenjohtajaksi nousemassa olleelta Marinilta toukokuussa 2014, mikä ministeri mieluiten olisit, vastausta ei tarvinnut pitkään miettiä.

– Tietenkin pääministeri.

Rohkeudesta kertoi se, että Marin oli jo edellisen vuoden lopulla uskaltanut nostaa tikun nokkaan Jutta Urpilaisen johtaman puolueen heikon tilan ja esittänyt kritiikkiä liian oikeistolaiseksi kokemaansa politiikkaa kohtaan. Sama virta auttoi Antti Rinnettä syrjäyttämään Urpilaisen puheenjohtajan paikalta.

Marinin nousu politiikassa on ollut nopeata. Sitä auttoi se, että hänet valittiin heti uutena valtuutettuna Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi 2013.

Demarit tarjosivat paikkaa ensin entiselle kaupunginjohtajalle Jarmo Rantaselle (sd.), mutta konkarin kieltäydyttyä päättivät luottaa uuteen nousevaan kykyyn.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana Marinin määrätietoiset otteet nousivat valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Kokousvideot näyttivät, kun nuori nainen piti tiukin ottein kokousjärjestystä yllä keskusteltaessa Särkänniemen delfiinien kohtalosta ja raitiotiestä.

Marin istui jo eduskunnassa Pirkanmaan äänikuningattarena, kun sdp:n toisen varapuheenjohtajan paikka vaihtui ensimmäiseksi vuonna 2017.

Puheenjohtaja Antti Rinteen sairastuttua viime eduskuntavaalien alla Marin pääsi sijaistamaan häntä. Vaalikampanjan avajaisissa tuuraaja sai puheensa päätteeksi sellaiset aplodit, että monet alkoivat toivoa hänestä sdp:n pysyvämpää keulakuvaa.

Sairasvuoteelta palannut Rinne onnistui johdattamaan sdp:n niukkaan vaalivoittoon. Marinista tuli hallituksen liikenne- ja viestintäministeri, joka selosti pian sujuvasti lisäbudjetin väylähankkeita.

Rinteen jouduttua joulukuussa eroamaan paikaltaan Posti-sotkun takia sdp:n puoluevaltuusto valitsi Marinin pääministeriehdokkaaksi niukin luvuin 32–29. Vastaehdokkaana oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Selväsanainen suorasuu

Marin ei arastellut hypätä liikkuvaan junaan. Selväsanaisuudesta on ollut suuri apu, kun Marin on joutunut pääministerinä keskellä koronakriisiä selostamaan hallituksen toimenpiteitä suorissa lähetyksissä.

Vastapainona on se, että hänen kerrotaan välillä turhautuvan ja purkavan kiukkuaan harvinaisen suoraan. Poliittisista vastustajista etenkin kokoomus on saanut kuulla kunniansa, kuten eduskunnan al-Hol–välikysymyskeskustelun Eikö teitä hävetä -kommentti osoitti.

Ministereille Marin piti hiljattain tiukan puhuttelun pelisäännöistä, kun kiista pakollisista koronakaranteeneista koetteli hallituksen rivien suoruutta.

Lähtökohdiltaan vasemmistodemari

Marinia on luonnehdittu vasemmistodemariksi, jolle sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat ykkösasioita. Poliittisiksi esikuvikseen hän on vuosia sitten nimennyt kansanedustaja Erkki Tuomiojan, presidentti Tarja Halosen ja Ruotsin edesmenneen pääministerin Olof Palmen.

Pääministeriys on tuonut Mariniin aimo annoksen reaalipoliitikkoa. Hän on joutunut myöntämään, ettei Rinteen pieneläkeläisille lupaama vappusatanen toteudu tällä vaalikaudella. Kovimmat haasteet kuitenkin ovat vasta edessä.

Marin on kertonut avoimesti kasvaneensa sateenkaariperheessä ja olevansa lähtöisin vaatimattomista oloista. Hän on esimerkki siitä, kuinka sosiaalinen nousu välivuosia viettävästä Sokoksen kassatytöstä Suomen nuorimmaksi pääministeriksi on mahdollista määrätietoisen työn ja opiskelun tuloksena.

Koulutukseltaan Marin on hallintotieteiden maisteri. Hän meni kesällä naimisiin viestintäjohtaja Markus Räikkösen kanssa. Heillä on kaksivuotias Emma-tytär.