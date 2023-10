Valtioneuvosto järjestää noin kello 17.30 tiedotustilaisuuden, jonka aiheena on Suomen ja Viron välisessä kaasuputkessa havaittu vaurio.

Paikalla tiedotustilaisuudessa on pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja viranomaisia.

Vaurio kaasuputkessa havaittiin sunnuntaiyönä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi tiistaina iltapäivällä kirjallisen lausunnon aiheesta.

Lausunnon mukaan vedenalaisen infrastruktuurin vaurioituminen on otettu vakavasti ja sen syitä on tutkittu sunnuntaista lähtien. Valtionjohto on ollut tilanteesta tiiviisti informoitu.



