Pääministeri Petteri Orpo (kok.) mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajien keskustelut ovat jatkumassa tällä viikolla. Sunnuntain tapaamisessa puheenjohtajat keskustelivat Orpon mukaan poliittisesta tilanteesta ja hallituksen työskentelystä.

Orpo kiersi kysymyksen hallituksen toimintakyvystä pitkähköllä vastauksella, jossa hän painotti keskustelun merkitystä.

– Keskustelu on se, mitä koko maa tarvitsee. Ja aidosti tarvittaisiin myöskin sitä, että kuunnellaan, mitä toiset sanovat. Yritetään ymmärtää toisia ja yritetään hakea ratkaisuja, hän sanoi.

Vastauksessaan Orpo myös muun muassa katsoi, että mielipiteiden jakautuminen suomalaisessa keskustelussa on nähtävissä pienoiskoossa hallituksen sisällä.

– Minun mielestäni nämä asiat pitää saada puhumalla selväksi ja sitten mennä eteenpäin. Koska se, mitä varten hallitus on muodostettu, hoitamaan Suomen ja suomalaisten asioita – ne haasteet eivät ole kadonneet yhtään mihinkään.

Orpo sanoi olevansa luottavainen.

Kuva: MAURI RATILAINEN

Ei tunne Rydmanin kommentteja

Hallituksen sisäinen sekä hallituksen ja opposition välinen keskustelu on jatkunut jo viikkoja kuumana myös julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) sanoi Ylen Ykkösaamussa maanantaina, että puoluepoliittisia sidonnaisuuksia omaavat nettiaktiivit ja professorit olisivat pyrkineet levittämään Suomesta vääriä tietoja kansainväliseen mediaan.

– Hallituksen vika se ei toki ole, että tällaisia oman elämänsä johanbäckmaneita valitettavasti löytyy, jotka virheellistä tietoa ulkomaisille medioille – Suomea vahingoittavaa väitteistöä – levittävät, Rydman sanoi.

Orpo kertoi, ettei ollut nähnyt ministerin sanomisia.

– Tässä nyt tuntuu olevan ilma sakeanaan erilaisia heittoja ja sanomisia ja ehkä olisi parempi, että kaikki vähän rauhoittuisivat, Orpo sanoi.

Orpo: Purra puolusti tasa-arvoa

Orpon hallitustaipaleen alussa keskustelua on käyty perussuomalaisten ministerien aiemmista kirjoituksista.

Perjantaina valtiovarainministeri ja puolueen puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) kieltäytyi Brysselissä pahoittelemasta tai pyytämästä anteeksi vuonna 2019 kirjoittamaansa blogitekstiä, jossa hän puhui ihmisistä mustina säkkeinä. Kirjoituksen mukaan "pääkaupunkiseudulla kävelee tunnistamattomia mustia säkkejä, jotka tunnistaa ihmisiksi vain siitä, että ne yleensä vetävät perässään pieniä ihmisiä".

Vielä keskiviikkona pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylen A-studiossa, että Purran teksti kuulostaa "täysin hyväksymättömältä". Perjantaina Orpon näkemys muuttui ja tuon näkemyksen hän toisti Brysselissä.

– Niin kuin olen sanonut jo viime viikolla, hän kuvaili ja kirjoitti ja puolusti tyttöjen ja naisten asemaa – tasa-arvoista yhteiskuntaa – mutta teki sen sanoilla, joita en itse käyttäisi.

Näkeekö Orpo, että hänen puheensa rasismista irtautumisesta ja nollatoleranssista voivat normalisoida rasistista käytöstä, jos lupaukset eivät toteudu käytännössä?

Orpon mukaan on oleellista arvioida, kuinka hallitus ja yksittäiset ministerit toimivat periaatelinjojen mukaisesti.

– Siinä on se nollatoleranssi, miten hallitus toimii. Ja se mitä on ennen puhunut, on hyvä, että ne käydään läpi. Mutta ei ole mitään yksiselitteistä vastausta siihen, miten kaikkea tulkitaan.

Orpon mukaan hallitus tulee tekemään Suomesta tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa ei syrjitä ketään, jossa ei ole rasismia ja jossa irtisanoudutaan ääriliikkeistä.