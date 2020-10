Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitukselle esiteltiin keväällä THL:n kantana se, että yleistä maskisuositusta ei tule antaa. "Luotimme siihen tietoon", Marin totesi medialle torstaiaamuna. Kuva on keskiviikolta. Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo saaneensa pyytämänsä selvityksen THL:n pääjohtajalta Markku Tervahaudalta kevään maskisuosituksesta.

– Asia on nyt loppuun käsitelty, Marin sanoi STT:n mukaan hallituksen neuvottelujen päätteeksi Säätytalon portailla ennen lähtöään Brysseliin Eurooppa-neuvoston kokoukseen.

Pääministeri Marin pyysi torstaiaamuna kirjallisen selvityksen THL:n pääjohtajalta Markku Tervahaudalta siitä, mikä on ollut THL:n kanta keväällä nyt kohuttuun maskiasiaan. Marin halusi tietää, onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa.

– Jos kanta on ollut eri kuin mikä on hallitukselle kerrottu, niin miksi näin on? On kohtuullista, että kysymyksiin saadaan suorat vastaukset. On kohtuutonta toimia tilanteessa, että ikään kuin vihjattaisiin, että THL:llä on ollut eri kanta kuin mikä hallitukselle on esitelty, Marin totesi medialle aamulla ennen kello 9 alkanutta hallituksen kokousta.

Marinin mukaan hallitukselle esiteltiin keväällä THL:n kantana se, että yleistä maskisuositusta ei tule antaa.

– Luotimme siihen tietoon, Marin totesi.

Marin kysyi Tervahaudalta myös sitä, onko THL asiantuntijaorganisaatio. Hänellä itsellään on tämä käsitys.

Marinilta kysyttiin aamulla, onko mahdollista, että THL:n pääjohtaja menisi maskikohun myötä vaihtoon.

– En lähde tällaisesta keskustelemaan. Kyse on asian selvittämisestä, Marin vastasi.

Marinin mukaan hallitus ei ole valmistelemassa lainsäädännön muutoksia siten, että maskipakko voitaisiin ottaa käyttöön.

– Luotamme, että ihmiset toimivat suositusten pohjalta.

Saarikko: Ihmisten luottamus ei saa vaarantua

Muun muassa Marin ja Tervahauta kävivät viime yönä tiivistä keskustelua Twitterissä maskiaiheeseen liittyen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi yöllistä keskustelua niin, että suomalaisten kannalta oleellisempaa on nyt sen tiedostaminen, että maan tilanteesta ja kriisitekijöistä vastaa viime kädessä maan hallitus poliittisilla päätöksillään.

– Toinen asia suomalaisten kannalta on, että mennään eteenpäin. Maskin käyttö on nyt erittäin toivottavaa ja suositeltavaa, kun etäisyyttä ei voida pitää.

Saarikko korosti, että tällaisten keskustelujen myötä ei saa vaarantua ihmisten luottamus ministeriöiden ja THL:n näkemyksiin ja asiantuntijarooliin.

– Niiden näkemysten varassa tänäänkin hallitus tekee suosituksia.

Saarikko myöntää, että maskien osalta viestinnässä olisi ollut parantamisen varaa.

– Mutta olennaista ei ole nyt jossitella mennyttä.

