Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on hyvin mahdollista, että hallitus joutuu pian käymään läpi uusia rajoitustoimia, joita on mahdollisesti otettava käyttöön. Marin sanoi, että uusia toimia voidaan käydä läpi jo tällä viikolla tai viimeistään ensi viikon alussa.

Marin kertoi asiasta torstai-iltana Ylen A-Talkissa.

Marin sanoi myös epäilevänsä, riittävätkö hallituksen nyt päättämät toimet pahenevan koronatilanteen torjumiseen.

– Kyllä tämä tilanne on vakava ja menossa pahempaan suuntaan, Marin sanoi.

Myös ulkonaliikkumisrajoituksia on valmisteltu, mutta hallitus ei ole vielä keskustellut niistä. Marinin mukaan kovien, perusoikeuksia rajoittavien toimien on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia ja lisäksi kaikki muut toimenpiteet tulee olla jo käytetty.

– Todennäköisyys sille, että me joudumme ottamaan näin painavia toimia käyttöön, on kasvanut. Uskoisin, että hallitus tulee aika piankin tämän tilanteen saamaan eteensä ja keskustelemaan tästä hyvin vakavasti, Marin sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) muistutti, että Suomessa ei ole sotien jälkeen ollut ulkonaliikkumiskieltoa.

– Se on se aivan viimeinen keino. Silloin sen pitää olla aivan välttämätöntä, kaikki muut keinot pitää olla käyty läpi ja tällä keinolla pitää myös olla vaikuttavuutta, Henriksson sanoi.

Kuntavaaleista mahdollisesti ratkaisu perjantaina

Kansalaisia puhuttava maskipakko olisi Henrikssonin mukaan mahdollista säätää, mutta se vaatisi hänen mukaansa yhteisen tahtotilan. A-Talkissa mukana olleet opposition Jussi Halla-aho (ps.) ja Sari Essayah (kd.) eivät hallitusedustajien tapaan kannattaneet maskipakon käyttöönottoa.

Marin muistutti, että palveluntarjoajat tai esimerkiksi kauppakeskukset voivat jo vaatia asiakkailta maskeja.

– Meillä on todella monia maita, joissa on ollut maskipakko. Tämä ei ole estänyt näitä maita sellaisesta tilanteesta, jossa tauti on nopeasti levinnyt ja on ajauduttu erittäin vaikeaan tilanteeseen, Marin sanoi.

Marinin mukaan kaikkein tehokkainta viruksen leviämisen estämisessä on välttää fyysistä kontaktia ulkopuolisiin ihmisiin.

Myös kuntavaalit ovat mietityttäneet pahenevan koronatilanteen keskellä. Kaikkien studiossa olleiden puolueiden edustajien toiveena on, että kuntavaalit järjestetään suunnitellusti 18. huhtikuuta.

Henriksson kokoustaa perjantaina kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteerien kanssa. Tarkoituksena on tehdä päätös vaalien järjestämisestä.

– Edelleen lähdetään siitä, että vaalit järjestetään huhtikuussa, oikeusministeri sanoi.

Kuitenkin on mahdollista, että asiaa katsotaan uudestaan silloisen koronatilanteen mukaan.

– Jos tämä tilanne heikkenee, ja jos meillä olisi se tilanne päällä, että meillä olisi myös laajoja ulkonaliikkumisrajoituksia, niin silloin me olemme siinä tilanteessa, että vaalien järjestäminen olisi mahdotonta, Henriksson lisäsi.