Pääministeri Sanna Marin kommentoi vaalien koronaturvallisuutta. Arkistokuva. Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan aluevaalit voidaan pitää ajallaan kahden viikon kuluttua pahenevasta koronatilanteesta huolimatta.

Marin sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa ymmärtävänsä ihmisten huolen vakavasta koronatilanteesta, mutta viittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvioon sitä, että vaaleissa äänestäminen on matalariskistä toimintaa.

Marinin mukaan esimerkiksi vaalitoimitsijoiden osalta terveysturvallisuus voidaan varmistaa kotitestien avulla.

– Me olemme nähneet, että tämä omikronvirus leviää nyt aivan kaikkialla maailmassa ja erityisesti Euroopan maissa. Me emme yksin tässä tilanteessa ole, mutta vaalit on tarkoitus ajallansa järjestää, Marin sanoi.

Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan valtuustot uusille hyvinvointialueille, jotka ottavat sote- ja pelastuspalvelut vastuulleen vuoden 2023 alusta alkaen.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona ja päättyy tiistaina 18. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta.

Ravintoloiden täyssulku on mahdollinen

Marinin mukaan on mahdollista, että hallitus tekee vielä päätöksen ravintoloiden sulkemisesta kokonaan. Marin kommentoi mahdollista täyssulkua sanomalla, että kaikkeen pitää varautua.

Hallituksen ministerityöryhmä kertoi eilen keskustelleensa ravintoloiden sulkemisesta koko maassa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Päätös asiasta edellyttää hallituksen mukaan vielä lisäselvityksiä.

"Valmiuslaissa ei työkaluja tartuntojen leviämisen estämiseen"

Marinilta kysyttiin Ylen haastattelussa myös mahdollisesta valmiuslain käyttöönotosta nopeasti pahenevan tautitilanteen takia. Hänen mukaansa valmiuslain käyttöönotto riippuu Suomen terveydenhuollon kantokyvystä.

Marin ei halunnut arvioida, kuinka lähellä Suomessa ollaan valmiuslain käyttöönottoa. Hän kuitenkin muistutti, että lainsäädäntöä on kehitetty siten, että joitain asioita, joiden toteuttamiseen aiemmin tarvittiin valmiuslaki, voidaan toteuttaa ilman sen käyttöönottoa.

– Esimerkiksi koulut on nykyisin mahdollista siirtää etäopetukseen ihan normaalilainsäädännön puitteissa. Aikaisemmin näin ei ollut, Marin sanoi.

– Valmiuslaissa ei oikeastaan enää ole työkaluja tartuntojen leviämisen estämiseen, mutta siellä on kyllä työkaluja siihen, että voimme turvata terveydenhuollon kantokykyä ja sitä, että tarvittaessa voisimme esimerkiksi määrätä ihmisiä terveydenhuollon työtehtäviin. Tähän me emme tietenkään halua joutua, Marin jatkoi.

– En vielä tässä vaiheessa lähde arvioimaan, olemmeko lähellä vai kaukana. Pyrimme siihen, että emme joudu valmiuslakia ottamaan käyttöön, Marin sanoi.

Rokotuspakosta ei ole keskusteltu hallituksessa

Marinin mukaan hallituksessa ei ole keskusteltu joidenkin muiden Euroopan maiden säätämästä rokotuspakosta, vaikka ensimmäisen ja toisen rokotuksen saaneiden osuuden kasvu on pysähtynyt Suomessa selvästi alle 90 prosenttiin.

– Ymmärrän kyllä, että keskustelu yhteiskunnassa muutoin on alkanut viritä, koska me tiedämme myös sen, että erityisesti rokottamattomat ovat heitä, jotka nyt tehohoitoa kuormittavat, Marin sanoi.