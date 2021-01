Bryssel

Pääministeri Sanna Marin toivoo Euroopan unionille yhteistä linjaa rajojen ylittämisestä ja koronatestauksesta rajoilla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan olisi suotavaa, että koronaviruksen muunnosten levitessä EU-mailla olisi yhtenäiset käytännöt rajojen ylittämisestä ja koronatestauksesta rajoilla.

Marin keskusteli koronatoimien koordinoinnista muiden EU-maiden johtajien kanssa torstaina. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut, ettei rajatarkastuksia voi kokonaan sulkea pois.

Pandemiatilanteen vuoksi Suomi on jatkanut sisärajatarkastuksia, ja hallitus keskustelee rajaliikenteen uusista tiukennuksista huomenna. Marin arvioi, että tarkkuus rajoilla on vaikuttanut siihen, että tautitilanne on pysynyt Suomessa hyvin hallinnassa verrattuna moneen muuhun maahan.

– Meillä tautitilanne on paremmin hallinnassa kuin monissa muissa Euroopan ja maailman maissa. Eli meillä on tietenkin myös suhteessa kohonneempi riski siihen, että tautia tulee rajan yli, Marin sanoi ennen kokousta.

– Rajaliikenteen rajoitukset, testaukset ja karanteenit ovat avainasemassa siinä, kuinka hyvin voimme hallita viruksen leviämistä maasta toiseen.

Rajaliikenteen uudet tiukennukset ovat hallituksen pöydällä perjantaina. Kuva Helsinki-Vantaan lentokentältä. Kuva: Mauri Ratilainen

Marin odottaa AstraZenecan rokotteen myyntilupaa

Rokotusten etenemisestä odotettiin illan suurta puheenaihetta. Komissio on ehdottanut jäsenmaille tavoitteeksi, että vähintään 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu kesään mennessä. Toisena tavoitteena olisi, että viimeistään maaliskuussa olisi rokotettu vähintään 80 prosenttia yli 80-vuotiaista ja 80 prosenttia hoitoalan työntekijöistä.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan rokotustavoitteen saavuttaminen voisi olla käännekohta taistelussa koronavirusta vastaan.

Pääministeri Marin pitää rokotustahdin nopeutumisen kannalta ratkaisevana sitä, milloin EU pystyy antamaan myyntiluvan kolmannelle koronarokotteelle, eli lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston valmisteelle.

– Tiedot ovat sen suuntaisia, että tätä AstraZeneca-rokotetta olisi jo varastoissa tällä hetkellä siten, että rokotetta saataisiin nopeastikin maahan paljon isommissa määrin kuin tällä hetkellä saamme Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteita.

Euroopan lääkeviraston mahdollista hyväksyntää AstraZenecan rokotteelle odotetaan ensi viikolla.

Hitaat toimitukset rokotusten pullonkaulana

Rokottamisen hidas alku on tuskastuttanut ympäri Eurooppaa, ja Marinin mukaan rokotteiden puute vaivaa kaikkia jäsenmaita.

– Isoin pullonkaula on siinä, että emme saa maahan niin paljoa rokotteita kuin vielä viime vuoden puolella rokotevalmistajat ovat arvioineet ja luvanneet, Marin totesi.

EU on tähän mennessä antanut myyntiluvan kahdelle koronarokotteelle. Ensimmäisenä luvan sai lääkeyhtiöiden Biontechin ja Pfizerin valmistama rokote, joka vaatii erittäin kylmät säilytys- ja kuljetusolosuhteet. Toisena myyntiluvan sai lääkeyhtiö Modernan koronarokote.