Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitukselle esiteltiin keväällä THL:n kantana se, että yleistä maskisuositusta ei tule antaa. "Luotimme siihen tietoon", Marin totesi medialle torstaiaamuna. Kuva on keskiviikolta. Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pyytää kirjallisen selvityksen THL:n pääjohtajalta Markku Tervahaudalta siitä, mikä on ollut THL:n kanta keväällä nyt kohuttuun maskiasiaan. Marin haluaa tietää, onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa.

– Jos kanta on ollut eri kuin mikä on hallitukselle kerrottu, niin miksi näin on? On kohtuullista, että kysymyksiin saadaan suorat vastaukset. On kohtuutonta toimia tilanteessa, että ikään kuin vihjattaisiin, että THL:llä on ollut eri kanta kuin mikä hallitukselle on esitelty, Marin totesi medialle ennen kello 9 alkanutta hallituksen kokousta.

Marinin mukaan hallitukselle esiteltiin keväällä THL:n kantana se, että yleistä maskisuositusta ei tule antaa.

– Luotimme siihen tietoon, Marin totesi.

Marin kysyy Tervahaudalta myös sitä, onko THL asiantuntijaorganisaatio. Hänellä itsellään on tämä käsitys.

Marinilta kysyttiin, onko mahdollista, että THL:n pääjohtaja menisi maskikohun myötä vaihtoon.

– En lähde tällaisesta keskustelemaan. Kyse on asian selvittämisestä, Marin vastasi.

Marinin mukaan hallitus ei ole valmistelemassa lainsäädännön muutoksia siten, että maskipakko voitaisiin ottaa käyttöön.

– Luotamme, että ihmiset toimivat suositusten pohjalta.

Saarikko: Ihmisten luottamus ei saa vaarantua

Muun muassa Marin ja Tervahauta kävivät viime yönä tiivistä keskustelua Twitterissä maskiaiheeseen liittyen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi yöllistä keskustelua niin, että suomalaisten kannalta oleellisempaa on nyt sen tiedostaminen, että maan tilanteesta ja kriisitekijöistä vastaa viime kädessä maan hallitus poliittisilla päätöksillään.

– Toinen asia suomalaisten kannalta on, että mennään eteenpäin. Maskin käyttö on nyt erittäin toivottavaa ja suositeltavaa, kun etäisyyttä ei voida pitää.

Saarikko korosti, että tällaisten keskustelujen myötä ei saa vaarantua ihmisten luottamus ministeriöiden ja THL:n näkemyksiin ja asiantuntijarooliin.

– Niiden näkemysten varassa tänäänkin hallitus tekee suosituksia.

Saarikko myöntää, että maskien osalta viestinnässä olisi ollut parantamisen varaa.

– Mutta olennaista ei ole nyt jossitella mennyttä.

Hallitus neuvottelee torstaina uusista koronasuosituksista

Hallitus on koolla torstaiaamuna neuvottelemassa uusista koronasuosituksista, joita annetaan alueille ja paikalliselle tasolle.

– Tarvitsemme ennakoivia ja riittävän voimakkaita toimia, jotta taudin leviämistä voidaan estää. Suosituksista keskustellaan, mutta päätösvalta on paikallisilla viranomaisilla, Sanna Marin totesi medialle aamulla.

Kyse on nykyistä vahvemmista toimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi niin, että Suomessa ei jouduta menemään poikkeusoloihin.

Käytännössä tehtäisiin muutos tartuntatautilakiin. Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa.

Hallitus kokoontui jo keskiviikkoiltana iltakouluun keskustelemaan uusista torjuntatoimista, ja mukaan oli kutsuttu opposition edustajat.

Tartuntatautilain muutos antaisi mahdollisuuden sulkea laajasti alueen vapaa-ajanvietto- ja harrastuspaikkoja, jos koronavirus on leviämisvaiheessa, eikä epidemiaa voida enää estää muilla keinoin. Sulkemispäätöksen tekisi aluehallintovirasto (avi) tai kunta.

Kunta voi jo nyt yleistoimivaltansa nojalla rajoittaa tai sulkea kunnan omaa toimintaa, kuten liikuntapaikkoja. Näin on tehtykin aktiivisesti, kun virustilanne on pahentunut. Lisäksi valvontaviranomaisilla on ollut koko ajan mahdollisuus sulkea yksittäisiä toimitiloja epidemian leviämisen estämiseksi.

Lainmuutoksen jälkeen alueellisen viranomaisen päätöksellä voitaisiin pistää kiinni määräajaksi esimerkiksi alueen liikuntatilat, urheilukatsomot, huvipuistot, festivaalit, teatterit ja elokuvateatterit. Myös alueen ostoskeskusten yleiset tilat kuten oleskelutilat ja lasten leikkipaikat voitaisiin sulkea.

Joukkoliikenteessä Traficom voisi päättää matkustajamäärien rajoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen kertoi keskiviikkona, että lakimuutos on haluttu valmistella mahdollisesti pahenevan epidemiatilanteen vuoksi. Jo nyt tartuntatautilaissa on monia keinoja puuttua tilanteeseen, mutta tässä hallituksen esityksessä keinot on räätälöity koronaan.

Tartuntatautilain muutos ei koskisi ravintoloita, joiden rajoituksia varten on jo olemassa erillislainsäädäntö.