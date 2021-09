Koronakulut korvataan kunnille luvatun mukaisesti täysimääräisesti, Sanna Marin painotti Kuntaliiton tilaisuudessa keskiviikkona. Arkistokuva. Kuva: KIMMO BRANDT

Koronakulut korvataan kunnille täysimääräisesti kuten hallitus on luvannut. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo pitävänsä siitä itse huolta.

Hänen mielestään järkevintä olisi korvata kunnille nopeasti jotain jo nyt ja jälkikäteen korjata, jos arvio ei ollut oikea tässä vaiheessa vuotta.

– Haluan lähettää vakaan luottamuksen viestin siitä, että nämä tullaan korvaamaan. Vaikka nyt ei pystytä ennustamaan tulevaisuuden kustannuksia, niin jälkikäteisesti näin voimme tehdä, Marin sanoi Kuntaliiton järjestämässä puoluejohtajien paneelissa keskiviikkona.

Toinen vaihtoehto olisi Marinin mukaan odottaa ja katsoa jälkikäteen, paljonko kustannuksia syntyi ja korvata ne vasta sitten.

– Tämä on haasteellinen kokonaisuus, koska emme vielä tiedä kokonaan esimerkiksi tämän vuoden kustannuksia, jotka syntyvät testauksesta, jäljityksestä ja kaikesta koronan välittömästä hoidosta. Me emme vielä tiedä, koska emme ole tilikauden päätöskohdassa, vaan olemme keskellä vuotta 2021.

Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan kunnille on epäselvää, korvataanko niille aiheutuneet kustannukset sataprosenttisesti, kuten Marin on luvannut, vai 40–60 -prosenttisesti, kuten sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittänyt. Hän nosti kuntien huolen esille aloituspuheenvuorossaan paneelin alussa.

STM:n esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Marinin mukaan sitä voidaan korjata vielä lausuntopalautteen pohjalta.

– Toivon, että tällaista keskustelua ei jatketa eikä lähetetä kuntakentälle sellaista viestiä, että ikään kuin hallitus ei tästä sitoumuksesta pitäisi kiinni. Kyllä me pidämme, Marin sanoi kipakasti, kun asiasta nousi paneelissa keskustelua.

Kunnat ja STM yhteisymmärrykseen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo korosti, ettei epäselvyyttä keksitty tässä paneelissa, vaan se oli STM:n asetukseen perustuva viesti.

– Nyt oli tärkeää kuulla, että hallitus tulee toimimaan eri tavalla kuin mikä on STM:n linja tässä asiassa ja kunnat saavat täyden korvauksen niiden toteutuneiden oikeiden kulujen mukaan. Tämä on herättänyt suurta huolta, ja on hyvä, että tämä tuli nyt selväksi, Orpo kiitti.

Myös ainakin vihreiden Maria Ohisalo ja vasemmistoliiton Li Andersson pitivät selvänä, että lupaus pidetään.

– Oletan ja lähden siitä, että STM tekee hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa niin, että siinä päädytään yhteisymmärrykseen, Andersson sanoi.

Anderssonin mielestä ei ole uskottavaa, että Orpo viime vuonna kerta toisensa jälkeen huusi kuntien saaneen miljardin liikaa ja nyt hän on soimaamassa hallitusta siitä, että ei makseta riittävästi.

Orpon mukaan viime vuonna kompensaatiota jakautui sinne, missä kuluja ei syntynyt, ja korvauksia kohdistettiin väärin kuntien välillä.

Keskustan Honkonen herätti hämmennystä

Mukana keskustelussa olivat lisäksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Keskustaa edusti varapuheenjohtaja Petri Honkonen, koska puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko oli sairastunut.

Kipakkaakin keskustelua käytiin koronakorvausten lisäksi kuntien tulevaisuudesta, työllisyydestä, taloudesta ja palveluista. Kuntien rooli muuttuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille ja toisaalta työvoimapalvelut siirtyvät kunnille.

Honkonen herätti muissa hallituspuolueiden puheenjohtajissa hämmennystä vastatessaan ei kysymykseen, pitäisikö Suomeen tulla maakuntavero.

– Keskusta on samassa hallituksessa valmistelemassa tätä veroa paraikaa, huomautti Ohisalo.

Honkonen perusteli keskustan sitoutuneen siihen, että maakuntaveroa valmistellaan osana monialaisen maakunnan valmistelua.

– Meillä ei ainakaan tällä hetkellä vielä ole linjausta siitä, tuleeko monialainen maakunta ja tuleeko monialaisen maakunnan muita tehtäviä, hän sanoi.

Pääministeri Marin sanoi, että maakuntaveron lisäksi valmistelussa on myös se, mitä tehtäviä hyvinvointialueet voisivat tulevaisuudessa hoitaa.

– Eli kyllä tämä on tarkoitus antaa eduskunnalle ja viedä eteenpäin. Aikataulu on vielä avoin. Valmistelutyötä tehdään tälläkin hetkellä, mutta tämänkin asian osalta edetään.