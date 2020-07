Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo Twitterissä, että mikäli koronavirustilanne Suomessa pahenee, voidaan rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön. Marinin mukaan rajoitusten taloudellinen ja inhimillinen vaikutus on kuitenkin kova.

Mikäli tautitilanne Suomessa pahenee, voidaan rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön. Niiden inhimillinen ja taloudellinen hinta on kuitenkin kova. Eli muistetaan pitää hygieniasta huolta ja turvavälit erityisesti tuntemattomien ihmisten kanssa asioidessa. Hyvää kesää ☀️ — Sanna Marin (@MarinSanna) July 31, 2020

Marin muistuttaa karanteenin tärkeydestä ulkomaanmatkan jälkeen. Hallituksen ohjeena on tällä hetkellä kahden viikon omaehtoinen karanteeni sellaisen matkan jälkeen, joka on suuntautunut muualle kuin niihin maihin, joiden osalta rajavalvonta on poistettu. Jos on oleskellut kotimaassa tai rauhallisen tautitilanteen maissa, voi terveenä käydä töissä ja tavata esimerkiksi sukulaisia.

Mikäli pieniäkään flunssaoireita ilmenee, tulee käydä koronavirustestissä.