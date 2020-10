Pääministeri Sanna Marinin mukaan järjestöt, kaupungit ja kunnat tarvitaan mukaan tukemaan tietomurron uhreja.

Hallitus kokoontui tänään iltakouluun pohtimaan psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrron kohteeksi joutuneiden auttamista ja etsimään keinoja, joilla tietomurrot voitaisiin tulevaisuudessa estää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan valtiovarainministeriö käy nyt hallituksen kanssa läpi mahdollisuutta, voisivatko tietomurron uhrit saada uuden henkilötunnuksen.

– Tilanne on järkyttävä ja koskee erittäin monia suomalaisia. Pohdimme, miten voisimme auttaa parhaalla tavalla, Marin sanoi iltakouluun saapuessaan.

Useat ministerit olivat viikonloppuna koolla selvittämässä, mitä asiassa voidaan tehdä.

– Yksin valtion voimien emme pärjää, vaan tarvitsemme järjestöt, kaupungit ja kunnat mukaan tukemaan uhreja, Marin sanoi.

Hänen mielestä on tärkeätä pohtia myös sitä, miten kansalaisten tietoja ja yksityisyyttä saataisiin entistä paremmin suojattua.

Valtiovarainministeriössä on yhä tekeillä henkilötunnuksen kokonaisuudistus, jota suunnitellaan aiempaa suppeampana.

– Osana tätä tulemme katsomaan, voisimmeko vielä nopeutetummin auttaa tietomurron uhreja ja tarjota heille kenties mahdollisuus henkilötunnuksen muuttamiseen, Marin sanoi.

Verrattu suuronnettomuuteen

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi, että hallituksen pitää myös varmistaa, ettei näin poikkeuksellinen tietomurto toistu.

– Huomasin jonkun verranneen tätä suuronnettomuuteen. Olenkin pohtinut, pitäisikö Onnettomuustutkintakeskuksen selvittää tämä tietomurto, käydä läpi vastuut ja auttaa meitä varmistumaan, ettei näin enää koskaan kävisi, Saarikko sanoi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsääsäädäntöä pitää hänen mielestään myös arvioida niin, että voitaisiin edellyttää nykyistä parempaa tietoturvaa.

– Toinen asia on yksilönsuoja, joka liittyy henkilötunnuksiin.

Esillä ollut kokonaisuudistus, joka muuttaisi kaikkien henkilötunnukset ja jonka lähtökohtana on sukupuolineutraalius, ei ole Saarikon mukaan nopea ratkaisu nyt tietomuron kohteeksi joutuneiden auttamiseksi.

– Kokonaisuudistus käsitellään erikseen.

Työryhmä esitti keväällä, että uudesta henkilötunnuksesta ei kävisi enää ilmi esimerkiksi henkilön ikää, syntymäaikaa tai sukupuolta. Uusi tunnus oli tullut käyttöön kaikilla vuodesta 2027.

Valtiovarainministeriö tiedotti tänä syksynä, että kustannussyistä näin suureen uudistukseen ei ole mahdollisuutta. Siksi uudistusta jatketaan suppeampana niin, että henkilötunnuksen nykymuoto säilytettäisiin.

Identitettivarkaudet uhkana

Vastaamon tietovuodon uhrit ovat tehneet Digi- ja väestötietovirastoon jo useita pyyntöjä ja tiedusteluja henkilötunnuksen muuttamisesta.

Tietomurron yhteydessä tuhansien suomalaisten täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköposti varastettiin, ja tiedot ovat tai voivat olla pian potentiaalisten identiteettivarkaiden saatavilla. Identiteettivaras esiintyy toisen henkilöllisyydellä.

Suomalaisia laajasti järkyttäneen vuodon uhrien ei ole kuitenkaan mahdollista saada lain perusteella uutta henkilötunnusta.

– Henkilötunnuksen muuttaminen perustuu tarkkoihin säädöksiin. Perusajatus on, että henkilötunnus on muuttumaton ja pysyvä, ja vain hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa se voidaan muuttaa, Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara totesi tiistaina Lännen Median haastattelussa.

Henkilötunnuksen muutos on nykyisin mahdollista vain, jos tunnusta on jo käytetty toistuvasti väärin ja siitä on jo aiheutunut huomattavaa taloudellista tai muuta haittaa. Samalla ihmisen hengen on oltava vaarassa.

– Laki ei mahdollista ennaltaehkäisevää riskienhallintaa, ja Vastaamo-vuodossa olisi kyse ennaltaehkäisevästi muutettavasta tunnuksesta, Salovaara tähdensi.

Hänen mukaansa henkilötunnuksen vaihtaminen sen väärinkäytön aiheuttamien taloudellisten vahinkojen takia on Suomessa erittäin harvinaista. Sitä ei ole tehty kovin monta kertaa lain voimassaolon aikana.

