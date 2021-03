Pääministeri Sanna Marin ilmoitti maanantaina, että Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin. Arkistokuva. Kuva: Arttu Laitala

Suomessa on siirrytty poikkeusoloihin koronaviruspandemian vuoksi. Asiasta kertoi maanantaina pääministeri Sanna Marin (sd.).

– Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot valmiuslain kolmannen pykälän viidennen kohdan mukaisesti, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa

Tiedotustilaisuus pidettiin noin kello 13 sen jälkeen, kun hallitus oli käsitellyt yleisistunnossaan aihetta.

– Tautitilanne on vakava ja paheneva.

Valtioneuvoston yleisistunnossa annettiin esitys laista ravintoloiden sulkemiseksi. Ravintolat on tarkoitus sulkea viikon päästä maanantaina. Sulku kestää kolme viikkoa. Sulun jälkeen ravintolat olisi tarkoitus avata rajoitetusti.

Sulkemisesta päättää eduskunta. Tämän jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain ja valtioneuvosto antaa siihen liittyvän asetuksen, jolla määritellään sulkutoimenpiteiden kohteena olevat alueet.

Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa.

Ruoan ulosmyynti olisi sulunkin aikana sallittua ravintoloista.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat.

Ravintoloiden väliaikainen sulku on yksi toimista, joilla hallitus pyrkii estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä. Hallituksen esitys perustuu päätökseen, jolla todetaan Suomessa vallitsevan poikkeusolot.

Suljettavia ravitsemisyrityksiä olisivat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskisi myös terasseja.

Poikkeuksena olisivat ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koskisi esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Maakunnissa, joissa koronavirusepidemia on perustasolla, ravitsemisyritykset voisivat olla jatkossakin avoinna asiakkaille. Näiden yritysten on noudatettava rajoituksia, jotka on annettu tartuntatautilailla ja sen nojalla.

Saman sulkujakson ajaksi – 8.–28. maaliskuuta – on tarkoitus myös siirtää toinen aste ja perusasteen yläluokat etäopetukseen.

Pääministerin mukaan valmiuslain pykälien aktivoimista arvioidaan jatkuvasti. Vielä ei olla esimerkiksi rajoittamassa ulkona liikkumista, mutta sitäkään ratkaisua ei ole suljettu keinovalikoimasta pois. Lue lisää aiheesta täältä.

Pääministeri Marin vetosi kaikkiin kansalaisiin, että jokainen huolehtisi vastuullisesta käytöksestä, hygieniasta, turvaväleistä ja maskien käytöstä.

– Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti, pääministeri sanoi.

Päivitetty kello 13.32: Lisätty Marinin kommentteja ja yksityiskohtia. Lisätty kello 13.58: ulkona liikkumista koskeva kappale.