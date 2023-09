Lääkäreiden pääluottamusmiehen Jaana Pikkupeuran mukaan OYSin lääkäreiden palkka-asiassa tehty ratkaisu on helpotus pitkään jatkuneen raskaan epätietoisuuden jälkeen.

Henkilöstöjaoston ratkaisu perimättä jättämisestä oli Pikkupeuran mukaan oikea ja kohtuullinen, kun ottaa huomioon, että lääkärit ovat toistuvasti kysyneet, onko palkanmaksussa menetelty oikein.

Seuraavaksi sopimusta ryhdytään päivittämään. Pikkupeuran mukaan jo asian selvittelyn aikana on keskusteltu siitä, että sopimuksen toteuttamisessa on ongelmia, koska järjestelmät eivät taivu tämäntyyppiseen sopimukseen. Pikkupeuran mukaan on ollut nähtävissä, että sopimus on järkevä päivittää.

Pikkupeura ei ennakoi tulevien neuvottelujen lopputulosta. Hän sanoo kuitenkin, että sopimuksen tulisi olla sellainen, että työajanseuranta ja palkanmaksu tapahtuisivat mahdollisimman automaattisesti ilman virhealtista "käsityötä".

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaos teki viime torstaina ratkaisun, jonka mukaan OYSin yksittäisen lääkäriryhmän liikaa maksetuissa palkoissa ei ole kyse virheestä, vaan paikallisen sopimuksen soveltamiskäytännöstä, josta on muodostunut vakiintunut työnantajaa sitova tulkinta.