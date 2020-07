Suomalaisten luottamus poliisia kohtaan on vankkumaton. Ylivoimainen enemmistö arvioi, että poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin. Poliisityötä arvostetaan, vaikka joitakin säröjäkin on kilpeen tullut.

Kuva: VESA JOENSUU