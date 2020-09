Oulun Sanginjoen ulkometsän käyttöä on vuosikymmenten ajan pyritty vetämään kahteen suuntaan. Toisaalta alue on haluttu nostaa esiin suojelun arvoisena luontokohteena. Toisaalta aluetta on pidetty etenkin puustonsa takia kaupungille tärkeänä talousresurssina.

Kaksi linjaa ovat näkyneet sekä kaupungin luottamushenkilöiden että virkamiesten päätöksissä.