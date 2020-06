Yrityksissä on kevään aikana keskusteltu koronaviruksen vaikutuksista osingonjakoon. Monen yhtiökokouksen alla on pohdittu, onko nykyisinä aikoina oikein maksaa osinkotuottoja osakkaille ollenkaan.

Muutamissa puheenvuoroissa osingon maksamista on pidetty jopa arveluttavana, kun poikkeustila on runnellut laajalti kansantaloutta. Painavan sanansa on sanonut myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka on pitänyt osinkoja sopimattomina korona-aikana.