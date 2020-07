Mansikoille on päinvastaisista epäilyksistä huolimatta löytynyt poimijoita. Metsämarjojen poimintaan tarvitaan vielä lisää väkeä. Kuva: Kirsi Junttila

Suomalaiset marjanjalostajat taputtivat lauantaina käsiään kuultuaan hartaasti odotettuja uutisia Thaimaasta. Thaimaan työministeriö kertoi, että Suomeen voi tulla 3 000 thaimaalaista marjanpoimijaa. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon tulijoita loppujen lopuksi on.

Tavallisesti thaimaalaiset poimijat ovat aloittaneet työnsä Suomen metsissä ja soilla heinäkuun puolivälissä eli parisen viikkoa sitten. Metsämarjojen poimintasesonki on jo hyvässä vauhdissa. Mustikoita poimitaan jo ainakin eteläisessä Suomessa ja mainion hillasadon noukkiminen soilta on sekin alkamassa Lappia myöten.

Thaimaalaisten poimijoiden apu tuleekin viime hetkellä mustikan ja hillan poimintaa ajatellen.

Ulkomailta, pääosin Thaimaasta tulleet marjanpoimijat ovat perinteisesti poimineet valtaosan Suomessa jalostukseen päätyneestä luonnonmarjasadosta. Vaikka marjayritysten kutsumien, ulkomailta tulleiden poimijoiden määrä jatkoi viime kesänä laskuaan, he poimivat 92 prosenttia myyntiin tulleista luonnonmarjoista.

Suomalaiset marjayritykset ehtivät jo sopeuttaa toimintaansa odottaessaan Thaimaan päätöstä. Ne turvautuivat takavuosilta tuttuun konstiin ja perustivat marjanostopisteitä eri puolille maata . Esimerkiksi sotkamolainen Marjex kertoi perustavansa sata marjanostopistettä.

Teollisuus käyttää noin 20 miljoonaa kiloa metsämarjoja vuodessa. Määrän hankkiminen suomalaisvoimin olisi ollut toivotonta, sillä jokaisen suomalaisen olisi pitänyt poimia sangollinen marjoja teollisuuden käyttöön.

Kauppojen pakastealtaisiin saadaan myös viljeltyjä marjoja. Mansikkatilallisten ja marjanviljelijöiden kauhukuvat koronapandemian takia kotiin jääneiden ulkomaisten poimijoiden puutteen takia peltoon mätänevästä sadosta eivät toteutuneet. Marjatilojen työvoimatarpeesta on täyttynyt noin 80 prosenttia. Ukrainalaisia poimijoita rekrytoitiin alunperin noin 9 000, ja noin 6 000–7 000 heistä loppujen lopuksi tuli Suomeen.

Vielä alkukesästäkin murhe suomalaisten työntekijöiden haluttomuudesta tulla raskaisiin töihin marjatiloille oli suuri. Epäilykset siitä, ettei suomalaisia löydetä paikkaamaan ulkomaista työvoimaa osoittautuivat turhiksi. Hedelmä- ja marjanviljelijöiden liiton mukaan kotimaisten työntekijöiden rekrytointi onnistui hyvin.

Puolet marjatiloille palkatuista työntekijöistä on ollut suomalaisia.

Meikäläiseen elämäntapaan ja asumiseen tottuneet mansikanpoimijat ovat kuluneena kesänä nostaneet julkisuuteen epäkohtia joillakin marjatiloilla ja peränneet parempia oloja.

Epäkohtia on ollut ennenkin, mutta muualta tulleet marjatilojen työntekijät ovat olleet varovaisia niiden tuomisessa esille. Ongelmiin pitää puuttua, sillä mitä paremmat oltavat marjatiloilla on, sitä helpompi työntekijöitä on jatkossa rekrytoida. Muutama huonosti toimiva yritys voi pilata kaikkien maineen, ja siksi myös alan sisällä kannattaa olla tarkkana.