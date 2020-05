YK varoittaa, että nälänhätä voi saada tänä vuonna "raamatulliset" mittasuhteet. Jemen on kuivuuden, köyhyyden ja levottomuuksien kurjistama alue, jossa on raportoitu nälänhätää. Alirvavitsemuksesta kärsivien lasten hätä alueella on suuri.

Kuva: YAHYA ARHAB