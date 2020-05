Pääkirjoitus: EU on lopulta joustava – vaikeissa tilanteissa on yleensä onnistuttu rakentamaan tie ulos umpikujasta

Koronaviruspandemia on koetellut EU:ssa kansalaisten terveyttä, taloutta ja luottamusta unioniin. EU:n laajuisilla yhteisillä talouden hätäapupaketeilla luottamusta pyritään palauttamaan. EU:n yhtenäisyys on nyt tärkeämpää kuin aikoihin, sillä globaalissa järjestelmässä niin idässä kuin lännessä löytyy valtioita, jotka haluaisivat nähdä EU:n pysyvässä heikkouden tilassa.

Koronakriisi koettelee kovalla kädellä eurooppalaisten terveyttä, taloutta ja yhtenäisyyttä. Pandemia on runnellut Euroopan unionin yhtenäisyyttä, kun jäsenmaat ovat tahoillaan keskittyneet hoitamaan, rajaamaan ja ehkäisemään tautia. EU on varautunut monenlaisiin kriiseihin, mutta koronaviruspandemia on tsunamin kaltainen hyökyaalto, johon ei etukäteen osattu varautua riittävästi.

Koronaviruksen riisumassa maailmassa on käynyt selväksi, että idässä Kiina ja Venäjä ja lännessä Yhdysvallat näkisivät geopoliittisessa kehyksessä mieluummin heikon kuin vahvan EU:n. Kriisin keskellä tätäkään asiaa ei pidä unohtaa, vaan on syytä pitää kirkkaana mielessä, miksi EU on aikoinaan perustettu.