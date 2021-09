Oulu

Vanhemmat voivat nykyisin tietyissä tapauksissa siirtyä vastasyntyneen mukana teholle. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kuukauden ajan testattu äiti-vauva-pilottia, jossa synnyttänyt äiti voi siirtyä vauvan mukana vastasyntyneiden teholle, jos vauva tarvitsee tehostettua valvontaa.

Pilottia varten vastasyntyneiden teholle on järjestetty yksi perhehuone.

– Kaiken lähtökohta on perhelähtöinen hoitotyö, jota osastolla on kehitetty yli kymmenen vuotta. Ajatuksena on, että vastasyntynyt erotetaan vain pakottavista syistä vanhemmastaan. Tällä pyritään vahvistamaan varhaisen kiintymyssuhteen kehittymistä, osastohoitaja Ulla Heikkinen kertoo.

Nykyisessä sairaalassa matka vierihoito-osastolta vastasyntyneiden teholle on puoli kilometriä. Se on pitkä matka vastasynnyttäneille äideille, jotka haluavat olla tehohoitoa tarvitsevien vauvojensa luona mahdollisimman paljon.

Pilotin tavoitteena onkin, että samalla myös harjoitellaan tulevaa varten: uudessa sairaalassa lasten teholla kaikki huoneet ovat perhehuoneita.

Ei pienille keskosille

Tällä hetkellä OYS:ssa on tarkat kriteerit sille, ketkä voivat saada huoneen vastasyntyneiden teholta. Toistaiseksi pilottihuoneessa on kuukauden aikana ollut vasta neljä äiti-vauva-paria.

Esimerkiksi pienten keskosten vanhemmille perhehuone ei järjesty.

– Huone ei ole varsinainen tehohuone vaan valvontahuone. Äidin pitää olla perusterve, eikä vauvakaan voi olla sellainen, joka tarvitsee vaativaa tehohoitoa, Heikkinen kertoo.

Äitiä ja lasta varten teho-osastolla on kätilöitä, joilla on osaamista sekä äidin että tehohoitoa vaativan vastasyntyneen hoitotyöhön.

Useimmiten hyväkuntoinen äiti voidaan kotiuttaa parin päivän kuluttua synnytyksestä, mutta vauva voi tarvittaessa jäädä vielä tehovalvontaan. Tällöin äiti voi halutessaan jäädä huoneeseen potilaan sijaan äitinä.

Heikkisen mukaan tähän mennessä kokemukset ovat olleet myönteisiä sekä vanhempien että henkilökunnan näkökulmasta.

– Tarkoituksena ei ole jatkaa uusiin tiloihin asti pilottina. Toiminta vakiinnutetaan ja ainakin yksi huone pidetään tällaisena perhehuo­neena.