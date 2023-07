Sähköpotkulautaonnettomuuksia on tapahtunut Oulussa tänä kesänä päivittäin, kertoo osaamiskeskusjohtajan ja apulaisylilääkärin sijainen Mika Virsu OYSista.

Hänen mukaansa onnettomuuksia on sattunut sähköpotkulaudoilla ja vuokrattavilla sähköpyörillä kaiken ikäisille ihmisille.

– Ehkä vakavampia yöaikaisia onnettomuuksia on ollut vähemmän nopeusrajoitusten voimaantulon jälkeen, mutta vakaviltakaan aivovammoilta ja vammautumisilta ei ole vältytty, Virsu sanoo.

Ajoasennon vuoksi sähköpotkulautailijan tyypillisimpiä ovat käsien ja kasvojen alueen vammat.

– Kun eturengas tökkää, lennetään kädet ja leuka edellä. Varsinkin jos on päihtynyt, naama osuu maahan. Suurin osa vammoista on lieviä raajavammoja. Tietenkin leikattaviakin murtumia ja sijoiltaan menoja on myös, ja kasvojen sekä leukaluun alueen murtumia on hoidettu.

Sivullisille sattuneista onnettomuuksista ei ole tarkkoja lukumääriä, mutta Virsun mukaan niitäkin sattuu. Muiden kanssa törmäämiset ovat enemmän yksittäistapauksia. Yleensä vain kuljettaja vahingoittuu.

– Harmillinen ilmiö on se, että on yksittäistapauksia, joissa sähköpotkulaudan huolimattomasta käytöstä tai parkkeeraamisesta huomauttaminen johtanut sivullisen pahoinpitelyyn.