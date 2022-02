Suomessa on sairaalahoidossa 727 koronapotilasta, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kaksi enemmän kuin perjantaina.

Tehohoidossa on 35 koronapotilasta, mikä on neljä vähemmän kuin perjantaina.

Suomessa on kerrottu kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta keskiviikon jälkeen. Koko maassa on todettu 2 366 koronaan liittyvää kuolemaa koko epidemian aikana.

THL:n koronavesiseurannan mukaan koronaviruksen perimän kokonaismäärä Oulun Taskilan jätevesissä on kasvanut viime viikolla.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 15 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 103, määrä on vähentynyt yhdellä perjantaista. Koronapotilaista neljä on tehohoidossa, määrä on vähentynyt yhdellä.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa 62 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa ja 37 erikoissairaanhoidossa.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.