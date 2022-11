Oulu

IVF-biologi Sanna Ylisaukko-oja näyttää, että sukusoluja ja alkioita säilytetään pakastustankeissa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Sukusolupankkitoiminta käynnistyi Oysissa kaksi vuotta sitten. Mitä tässä ajassa on saatu aikaan IVF-biologi Sanna Ylisaukko-oja?

– Aluksi pandemia vaikeutti paljon, mutta nyt toiminta on vakiintunut osaksi sairaalan lisääntymislääketieteenyksikön toimintaa. Luovuttajia on rekrytoitu yli 50 kappaletta ja Pohjois-Suomen alueelle on syntynyt yli 20 lasta.