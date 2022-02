Oulun yliopistollisen sairaalan seksuaalirikosten uhreille tarkoitettu seri-tukikeskus täytti kaksi vuotta helmikuun alussa. OYSin seri-tukikeskus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille Oulun seudulla asuville seksuaaliväkivallan uhreiksi alle kuukausi sitten joutuneille henkilöille sukupuolesta riippumatta.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana keskuksesta sai Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan apua yli 130 seksuaaliväkivallan uhria ja jatkohoidossa kävi 123 uhria. Usein myös oikeuslääketieteelliset tutkimukset sisältäviä ensikäyntejä oli ensimmäisenä vuonna 50 ja viime vuonna 88. Jatkohoidossa kävi ensimmäisenä vuonna 39 henkilöä ja viime vuonna 84.

Keskuksesta saa lääketieteellisen avun lisäksi keskusteluapua ja uhrit ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja tukipalvelujen piiriin.

Sairaanhoitopiirin mukaan vain muutama asiakkaista on miehiä. Suurin kävijämäärä tukikeskuksessa ovat 20–24-vuotiaat nuoret aikuiset. Reilu puolet tulee tukikeskukseen viranomaisten, kuten poliisin, ensihoidon tai kouluterveydenhuollon kautta. Suoria yhteydenottoja uhreilta on noin viidennes.

Seri-tukikeskuksia on perustettu myös OYSin erityisvastuualueen sairaaloihin. Kaikkiaan Suomessa keskuksia on nyt yhteensä 14 ja lisää on tulossa. OYSin erva-alueella keskuksia on Rovaniemen, Kokkolan, Kajaanin ja Länsi-Pohjan sairaaloissa. Maakunnallisten tukipisteiden määrä tulee kasvamaan vielä tämän vuoden aikana. Keskusten toimintaa koordinoi OYS.

OYSin seri-tukikeskuksen päivystysnumero toimii ympärivuorokautisesti numerossa 050 5643 769.