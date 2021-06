Oulun yliopistollisessa sairaalassa alkoi kello 9 jälkeen sunnuntaina laaja tekninen ongelma, joka katkaisi kaikkien potilastietojärjestelmien toiminnan koko OYSissa. Viat ovat johtaneet odotusaikojen pidentymiseen sunnuntain aikana.

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja kertoo, että asiantuntijat ovat paikan päällä tutkimassa ja korjaamassa vikaa.

– Tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että vika on sairaalan infrastruktuurissa eikä niinkään järjestelmissä. Asian perinpohjaista selvittämistä jatketaan maanantaina.

Haataja arvioi, että kokonaisuudessaan järjestelmät saadaan käyttöön arviolta muutaman tunnin sisällä.

Yhteispäivystyksen vastaava lääkäri Janne Liimatainen kertoi aikaisemmin, että potilaiden tietoja ei ole päässyt katsomaan ollenkaan. Potilasturvallisuus ei hänen mukaansa ole vaarantunut, mutta työ on ollut hyvin hidasta, sillä esimerkiksi lähetteet tutkimusyksikköihin on jouduttu kirjoittamaan käsin paperille.

Entä jos sairaalaan tuodaan vaikkapa tajuton potilas, eikä päästä näkemään, mitä lääkkeitä hän syö tai onko hän jollekin allerginen?

– Se on hyvä kysymys, toteaa Liimatainen.

– Toisaalta koskaan mikään järjestelmä ei ole niin perillä hätätilanteessa, eli henkeä pelastava hoito on hyvin samanlaista, toimivat tietokoneet tai eivät.

Noin puoli kolmen aikaan iltapäivällä Liimatainen kertoi, että osalla henkilöstöstä jotkut järjestelmät toimivat, mutta osa toiminnoista on kaatuneena edelleen.

– Tämä tarkoittaa, että emme vielä käytä näitä järjestelmiä, sillä potilastietojen kannalta järjestelmien tulee toimia täydellisesti. Me jatkamme potilaiden hoitamista, vaikkakin se tapahtuu hitaammin.

– Mielestäni nämä järjestelmät voisi rakentaa kevyemminkin ja olisi hyvä olla joku ulkopuolinen tietokanta, jos vastaavaa sattuu.

Haatajan mukaan vastaavaa tietojärjestelmien kaatumista ei tapahdu usein.

– Onneksi sattui sunnuntaipäivälle, joka on rauhallisempi kuin muut päivät.

– Lääkärit ja hoitajat ovat koulutettuja tällaisten tilanteiden varalle, että sähköiset järjestelmät eivät toimi. Siltä osin he kyllä osaavat hoitaa tilanteen fiksusti, Haataja kertoo.

Kello viiden aikaan alkuillasta sairaalan Esko-potilastietojärjestelmä oli alkanut jo pääosin toimimaan yhteispäivystyksessä. Vikoja ei oltu saatu korjattua kokonaan illalla puoli yhdeksään mennessä.

– Tilanne on pysynyt aika rauhallisena. Osa potilaista on yhä papereiden varassa, mutta tilanne on paranemassa, vastaava lääkäri Kristiina Tuovila kertoo.

Uutinen päivittyy.

