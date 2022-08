Päivi Alatalo jonotti keskiviikkona yhdeksänvuotiaan Topi-poikansa kanssa OYSin yhteispäivystykseen. – Luottavaisin mielin olemme. Ei ole ollut mitään valittamista, mutta aiemmasta kerrasta on kauan aikaa. Kyllä henkilöstöpula vähän huolestuttavalta kuulostaa, Alatalo sanoo. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tänä kesänä sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneet poikkeuksellisen paljon ympäri Suomea. Asiasta uutisoi vastikään muun muassa Yle. Saman ongelman kanssa on kamppailtu myös OYSissa.

– Kesä on aina päivystykselle ruuhkaisinta aikaa, kun muuta toimintaa supistetaan lomien ajaksi. Tämä kesä on kuitenkin ollut erityisen raskas, sillä potilaat eivät ole päässeet riittävän nopeasti päivystyksestä eteenpäin. Jatkohoitopaikkaa on jouduttu odottelemaan hirvittävän pitkiä aikoja, kertoo OYSin yhteispäivystyksen apulaisylilääkäri Iita Daavittila.