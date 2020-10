Kasvomaskeja kannattaa ylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan käyttää esimerkiksi kaupassa asioitaessa. Kuva: Jussi Leinonen

Koronatartuntojen määrä on noussut tällä viikolla selvästi Pohjois-Pohjanmaalla. Epidemia on kuitenkin edelleen hallinnassa, sillä lähes kaikkien tartuntojen lähteet on pystytty jäljittämään ja altistuneet on tavoitettu.

Tartuntaketjut ovat pääasiassa perheiden sisäisiä tai liittyvät harrastustoimintaan.