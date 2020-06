Vaikka koronatartuntojen lukumäärä on ollut Pohjois-Pohjanmaalla jo pitkään lähes muuttumaton, koronavalmius säilytetään ja turvallinen asiointi sairaalassa huomioidaan edelleen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronapandemian vaikutusten ollessa vähäisiä Oulun yliopistollinen sairaala on siirtymässä lähes normaaliin toimintaan. Henkilöstöruokalat on avattu ja leikkausmäärät on kasvussa.

OYSissa valmistauduttiin kevään aikana koronapandemian leviämiseen kouluttamalla henkilökuntaa tehohoitoon ja järjestämällä päivystyksen toiminta uudelleen. Tämä merkitsi joidenkin jo aiemmin sovittujen kiireettömien leikkausten ja poliklinikkavastaanottojen perumista.

Vaikka koronatartuntojen lukumäärä on ollut Pohjois-Pohjanmaalla jo pitkään lähes muuttumaton, koronavalmius säilytetään ja turvallinen asiointi sairaalassa huomioidaan edelleen.

OYS on purkamassa päivystykseen rakennettua koronalinjastoa ainakin toistaiseksi. Hengitystieoireiset potilaat hoidetaan yhä muista päivystyspotilaista erillään. Pandemian alkuvaiheessa päivystykseen ohjattu henkilöstö palaa pääosin alkuperäisiin työtehtäviinsä leikkaus- ja poliklinikkatoimintaan.

– Leikkaustoiminnan ja vastaanottokäyntien lukumäärien notkahdus on harmillista, koska olimme päässeet alkuvuodesta lyhentämään hoitojonoja ja tilanne näytti hyvältä, OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo tiedotteessa.

Korpelaisen mukaan sairaala pystyy normalisoimaan tilanteen syksyn aikana, jos koronapandemia pysyy hallinnassa.

Koronapotilaiden käyttöön jää kolme potilashuonetta. Lisäksi Nordlab palaa normaaliin toimintamalliin siten, että kiireellisten koronanäytteiden analysointi turvataan. Avattuihin henkilöstöruokaloihin on sijoitettu turvallinen määrä istumapaikkoja.