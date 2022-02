OYSissa on tällä hetkellä henkilökuntaa tavallista enemmän sairaana ja sijaisten saamisessa on haasteita. Kuva: Teija Soini

Hoidon tarve on pysynyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronaepidemian osalta tasaisena viime viikkojen ajan, mutta nyt hoidon järjestämiseen vaikuttavat henkilökunnan poissaolot.

Sairaalan kiireetöntä toimintaa pyritään pitämään normaalisti yllä, mutta esimerkiksi kuluneella viikolla on jouduttu perumaan toimenpiteitä.

Koronapotilaita on ollut sairaalan osastoilla hieman toistakymmentä.

– Tänä aamuna meillä oli hoidossa 16 potilasta, joilla on koronatartunta. Lisäksi sairaalassa on paljon muiden sairauksien vuoksi hoidossa olevia potilaita. Meillä on tällä hetkellä henkilökuntaa tavallista enemmän sairaana ja sijaisten saamisessa on haasteita, toteaa OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Arvio henkilöstön riittävyydestä tehdään päiväkohtaisesti ja kiireettömän hoidon peruutukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Jos toimenpidettä tai vastaanottoa joudutaan siirtämään, potilaaseen ollaan yhteydessä sairaalasta.