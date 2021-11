Oulun yliopistollinen sairaala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Sydänliitto parantavat sepelvaltimotautipotilaiden hoitoa ja kuntoutusta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuolto ovat kehittäneet yhteistyössä sepelvaltimotautipotilaiden digitaalisen hoitopolun.

PPSHP kertoo tiedotteessaan, että hoitopolkuun liitetään nyt myös Sydänliiton kehittämä Tulppa-verkkovalmennus.

Valmennus täydentää hoidon ja kuntoutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuus otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla ensi vuoden alussa.

Tiedotteen mukaan kokonaisuus on ensimmäinen laatuaan koko Euroopassa. Hoidon ja kuntoutuksen yhdistävä palvelu tarjoaa sepelvaltimotautipotilaalle pysyvän hoidon ja kuntoutuksen.

Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski kertoo, että Tulppa-verkkovalmennus on suunniteltu sairastuneiden ehdoilla.

– Se tuo sydänkuntoutuksen kiinteäksi osaksi katkeamatonta sepelvaltimotautipotilaan hoitoa ja sitä voidaan tarjota yhä useammalle sairastuneelle joustavana vaihtoehtona fyysisten Tulppa-kuntoutusryhmien rinnalla. Terveyden tasa-arvo toteutuu, kun uudet hyvinvointialueet voivat tarjota sairastuneelle molempia vaihtoehtoja, Lahti-Koski sanoo.

Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan jokainen sepelvaltimotautia sairastava pitäisi ohjata sydänkuntoutukseen. Tällä hetkellä Suomessa vain joka viides potilas saa sydänkuntoutusta.

– Aiemmin sepelvaltimopotilaille on tarjottu fyysisiä sopeutumisvalmennuskursseja, joihin Pohjois-Pohjanmaalla on vuosittain osallistunut noin 150 potilasta. Tulppa-verkkovalmennuksen ansiosta sydänkuntoutukseen ja sekundaaripreventioon ohjattavien määrä moninkertaistuu. Tavoitteena on liittää joka kuukausi käynnistyvään Tulppa-verkkovalmennusryhmään noin 40 potilasta, OYSin kardiologian osaston apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen kertoo.