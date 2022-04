Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ilmoittaa meneillään olevan hoitajien työtaistelun kiristyvän entisestään hoitajaliittojen ilmoituksen myötä.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ilmoittivat antavansa ensi viikon keskiviikolle 20. huhtikuuta koko sairaalaan 85 henkilöä suojelutyöhön. Normaalisti arkisin aamuvuorossa on liki 1500 hoitajaa.

Sairaanhoitopiirin mukaan ensi viikolla on lähes mahdotonta ylläpitää Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) toimintaa, mikäli liittojen ilmoittama suojelutyön määrä toteutuu sellaisenaan.

Jo nyt tilanne on PPSHP:n tiedotteen mukaan kriittinen. Tälle viikolle luvattu suojelutyön määrä on niin alhainen, että keskiviikon ja kiirastorstain leikkauksia on jouduttu perumaan lyhyellä varoitusajalla.

– Suurimmat ongelmat ovat leikkaustoiminnassa ja teholla. Käytännössä emme pysty hoitamaan edes kiireellisiä toimenpiteitä, vaan joudumme keskittymään päivystysleikkausten tekemiseen, kertoo OYSin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala.

– Jos työntekijäjärjestöjen osoittama suojelutyö toteutuisi sellaisenaan, emme enää pystyisi hoitamaan kaikkia potilaitamme. Esimerkiksi vuodeosastoista pystyttäisiin pitämään vain yksi auki, ja päivystys voisi ottaa vastaan vain hätätilapotilaita.

OYS ei ole neuvottelujen osapuoli, eikä voi siten vaikuttaa lakon jatkumiseen. Suojelutyövoimaa määrittää kuitenkin hoitajaliittojen keskuslakkotoimikunta.

– Toivomme kovasti, että sovittelulautakunta pääsee lakkoneuvotteluissa eteenpäin ja meillä olisi keskiviikkoon mennessä jonkinlainen ratkaisu tiedossa, Ojala toteaa.