Oululainen Maria Ritola vietti kesäkuun alun vapaapäiväänsä Nallikarissa. Hän kertoi rannan miellyttävän, koska se on tilava ja hienohiekkainen ja ympäristö viihtyisä. Kuva: Pekka Peura

1. Hietaniemenranta, Helsinki

Hietaniemenranta eli Hietsu on Helsingin suosituimpia rantoja. Varaudu ruuhkaan.

2. Plagen, Hanko

Hanko on Suomen aurinkoisin paikka, jossa on 30 kilometriä hiekkarantaa. Plagenin matalalla uimarannalla Hangon keskustassa on muun muassa vesikaruselli.