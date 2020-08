Kiteeläissyntyinen Outi Örn on Karjalan Liiton uusi puheenjohtaja.

Puheenjohtajaksi valinta tuli Outi Örnille yllätyksenä, sillä perinteisesti liiton puheenjohtajat ovat olleet kansanedustajia ja merkittäviä henkilöitä. Tällaisia oli ehdolla nytkin, sillä Örnin ja Juuran lisäksi ehdolla olivat myös Kimmo Kiljunen(sd), Leena Meri (ps.) ja keskustan Martti Talja (kesk.).

– Tosi hyvillä mielin lähden tätä työtä tekemään. Kun näihin Karjala-kuvioihin on ylipäätään lähtenyt, tämä on vienyt mukanaan. Palo on kova, Örn kuvaa tunnelmiaan.

"Karjalaisuus ole vain sitä karjalaisuutta mikä jäi rajan taakse"

Örnin isoisä on kotoisin rajantakaisesta Karjalasta, joten hän on kolmannen polven karjalainen. Örnille on tärkeää korostaa sitä, ettei karjalaisuus ole vain sitä karjalaisuutta, mikä jäi rajan taakse.

– Ukin kotipaikka jäi Uukuniemen luovutetulle alueelle. Mutta kyl mie oon iteki karjalainen, sillä oon Pohjois-Karjalassa Kiteellä syntynyt. Karjalan Liitto on ollut evakoiden etujärjestö, mutta myös heidän jälkeläistensä, pohjois- ja eteläkarjalaisten sekä kaikkien karjalaisuudesta kiinnostuneiden.

Örnille on tärkeää, että karjalaisen perinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle onnistuu jatkossakin kaikkialla Suomessa.

– Nyt on tärkeätä, että liiton jäsentoiminta saataisiin pidettyä aktiivisena ympäri Suomen. Sen lisäksi, että on keskeistä siirtää perinteitä sukupolvelta toiselle, tärkeää on myös niiden monipuolinen esiintuominen. Karjalainen kulttuuri on paljon muutakin kuin karjalanpiirakoita.

Karjalan Liiton jäsenten keski-ikä on lähes 70 vuotta.

– Meille nuorten tavoittaminen on haaste. Kokouksessa hyväksyttiin myös seuraavan liittokokouskauden teema, joka on Huomisen karjalaisuus. Siinä pyritään ottamaan huomioon uusia sukupolvia.

– Siinäkin mielessä näillä asioilla on tosi paljon potentiaalia, kun ruoka nyt niin pinnalla ja karjalaisessa kulttuurissa se ruoka on karjalaisille niin tärkeä. Ja nyt kun kaikki lähimatkailu kiinnostaa niin paljon, niin mahdollisuuksia on, jahka normaali aika palaa.

Paljon porua aiheuttanut jäsenmaksu-uudistus läpi

Karjalan liiton liittokokouksessa päätettiin muutakin kuin uudesta puheenjohtajasta. Yksi tyytymättömyyden aiheista liiton sisällä on ollut vuodesta 2011 valmisteltu jäsenmaksu-uudistus. Siitä käytiin myös sunnuntaina Karjalatalolla pitkä keskustelu.

– Vastustus oli retorisella tasolla voimakasta. Sen perusteella olin yllättynyt, että uudistus meni läpi niinkin selvin äänin, kuvailee Risto Uimonen.

Jäsenmaksu-uudistus meni läpi äänin 102–23. Ensi vuoden alusta alkaen jäsenmaksut maksetaan liitolle, eikä sen jäsenjärjestöille. Liitto tilittää jäsenjärjestöjen jäsenmäärän mukaan määräytyvän osuuden niille viivytyksettä.

Karjalan palautus pysyy säännöissä

Karjalan liiton säännöissä on ollut sen perustamisesta asti eli 80 vuotta kohtia, missä ilmaistaan yhdistyksen yhdeksi tarkoitukseksi toimia luovutetun Karjalan palauttamisen puolesta.

Osa näistä kohdista poistettiin nyt. Esimerkiksi "liiton tarkoitus on toimia luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi" poistui säännöistä.

Kokonaan ajatusta ei ole kuitenkaan haudattu. Säännöistä löytyy tuoreiden päätösten jälkeenkin maininta "liitto pyrkii edistämään valtioiden välisiä neuvotteluja Karjalan kysymyksen ratkaisemista."