Tein kaksi viikkoa sitten kuluvan vuoden ensimmäisen reissun Helsinkiin. Yksi lempijutuistani Helsingissä on lukuisat erilaiset ravintolat, kahvilat ja kuppilat. Tarjolla on laidasta laitaan ruokia ja juomia eri kulttuureista. Ympäri kaupunkia löytyy ravintoloita, joissa kaikissa on oma erityinen tunnelmansa. Aina on mahdollisuus lähteä kokeilemaan jotain uutta.

Tällä kertaa päädyin nauttimaan aasialaisesta ruuasta dumpling-ravintolassa sekä viinistä sympaattisessa tapas-ravintolassa, joka on yksi monista viime vuonna Helsinkiin avatuista uusista ravintoloista.