Oulu

Kiiminkiläinen Ari Jylhä harrastaa vaimonsa kanssa moottorikelkkailua. Yleensä he suuntaavat kuitenkin Lappiin, koska Oulun alueen reitit eivät heitä miellytä. Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun alueelle kaavaillaan useampia uusia moottorikelkkareittejä.

Kaupungin tämän vuoden talousarvioon on merkitty 103 000 euroa Vuotto–Särkijärvi-reitille, mutta hanke on toteutumassa ainoastaan Utajärven rajalle. Se tarkoittaa kuitenkin noin 32 kilometriä uutta reittiä.

– Tämä oli alun perin Utajärven hanke, mutta se ei nyt toteudu kokonaisuudessaan. Hoidamme kuitenkin oman osuutemme valmiiksi kunnan rajalle, Oulun kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival kertoo.

Kunnan rajalle on tarkoitus rakentaa laavu ja taukopiste. Puolitaival kertoo, että menee seuraavan kelkkakauden alkuun ennen kuin uusi reitti saadaan otettua käyttöön.

– Täytyy tehdä puiden poistoa, merkkien asentamista ja maapohjan tasaamista. Moottorikelkkailureitin perustaminen on kokonaisuudessaan pitkä prosessi.

Prosessissa muitakin

Mika Puolitaival kertoo, että Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila-moottorikelkkailureitti on ”reittitoimituksessa”, ja maanmittauslaitos on käynnistämässä kokouksia asian tiimoilta.

Reitti on hyväksytty Oulun kaupungin vuoden 2023 taloussuunnitelman investointiohjelmaan.

– Reitillä on osuuksia, jotka ovat aiemminkin olleet moottorikelkkaurana, mutta nyt ne on tarkoitus reittitoimituksella virallistaa kaupungin ylläpitämäksi reitiksi.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on taloussuunnitelmassa arvioitu 175 000 euroa. Sillä kustantaa noin 60 kilometriä uutta reittiä.

Samassa yhteydessä on tarkoitus käsitellä myös Isokangas–Harakkaperä-reitti, jonka kokonaiskustannusarvio on 32 000 euroa.

Kiiminki–OuluZone–Ylikiiminki-reittisuunnitelma on puolestaan saanut ympäristötoimen vahvistuksen, mutta siitä on valitettu hallinto-oikeuteen.

– Se olisi tärkeä reittiyhteys, joka yhdistäisi moottoriurheilukeskuksen reittiverkostoon. Se on tämän alueen kärkihanke, Puolitaival kertoo.

Oikaisuvaatimus ympäristötoimen päätöksestä on jätetty hänen mukaansa jo vuosi sitten.

– Moottorikelkkailu herättää maanomistajissa monenlaisia mielipiteitä. Paljon on periaatteellista vastustusta. Kiihkeästi odotellaan päätöstä. Reitti on hyväksytty meidän investointiohjelmaan, ja eurot sille on varattu. On harmi, jos se ei toteudu.