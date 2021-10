Oulu

Influenssarokotusten aika on pian käsillä. Forum24 kysyi Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä Jarkko Huuskolta, miten influenssarokotukset järjestetään Oulussa tänä syksynä ja vaikuttaako koronarokotusten päällekkäisyys influenssarokotuksiin.

Milloin influenssarokotukset käynnistyvät Oulussa ja mihin saakka ne kestävät?

Henkilökunnan rokotukset on aloitettu kuluvalla viikolla. THL on suositellut, että kuntalaisten rokottaminen aloitettaisiin marraskuussa, jotta suojateho kestäisi mahdollisimman pitkälle kevättalvelle. Oulussa kuntalaisten rokottaminen aloitetaan viikolla 44 eli 1. marraskuuta. Rokotuksia jatketaan niin kauan kuin niitä riittää.

Miten influenssarokotukset järjestetään nyt, kun koronarokotukset ovat menossa yhtä aikaa?

Molemmat rokotteet, influenssa ja korona, voidaan antaa samalla rokotuskerralla. Suoja-aikaa näiden kahden rokotteen välillä ei ole, eikä tämän hetken tietämyksellä tuplarokotuksesta ole haittaa.

Rokotuksia annetaan hyvinvointikeskuksissa, Limingantullin rokotuspisteellä ja mahdollisesti myös muissa pisteissä.

Millainen rokote on kyseessä?

Rokotteet ovat nelivalenttisia eli sisältävät suojan neljää eri influenssavirustyyppiä vastaan. VaxigripTetra on pistettävä. FluenzTetra on nenäsumute ja suunnattu 2–6-vuotiaille lapsille.

Julkiseen terveydenhuoltoon on tilattu ennätysmäärä, noin 2 miljoonaa influenssarokotetta. Paljonko influenssarokotteita on tulossa Ouluun?

Ouluun on kokonaisuudessaan tulossa hieman vajaa 80 000 rokotetta. Rokotteet ovat jo tulleet sairaala-apteekkiin.

Mikä on ollut aiempina vuosina influenssarokotusten rokotekattavuus Oulussa?

Yli 65-vuotiaiden osalta rokotekattavuus on ollut 48 prosenttia. Vuoden 2020 lukuja ei vielä ole käytössä.

Näkisin, että tänä syksynä ihmiset ovat tietoisempia rokottautumisen hyödystä ja tulevat varmaan yhtä innokkaasti hakemaan rokotteita kuin viime vuonna. Nämä taudit, korona ja influenssa, voivat molemmat aiheuttaa henkilölle vakavan taudinkuvan. Tästä syystä rokotekattavuuden soisi olevan mahdollisimman hyvä, jotta riskiryhmät olisivat suojassa influenssalta.

Voiko tässä vaiheessa jo ennustaa, millainen influenssakaudesta on tulossa?

Ei voi, jokainen kausi on erilainen. Nyt alkava kausi on todennäköisesti vaikeampi kuin viime kausi, jolloin influenssaa ei juuri esiintynyt koronarajoitusten myötä. Nyt kun yhteiskunta on avoimempi, influenssa pääsee leviämään.

Kenelle maksuton influenssarokote annetaan?

THL:n ohjeen mukaan maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, alle 7-vuotiaat lapset, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, varusmiespalveluksensa aloittavat sekä vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan lähipiirien rokotuksia koskevaa asetusmuutosta. Muutos pyritään saamaan voimaan mahdollisimman pian, viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Lähipiirin rokotukset voi aloittaa vasta, kun asetusmuutos astuu voimaan.