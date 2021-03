Business Aseman tiloihin on pystytetty studioympäristö, jonka kautta kolmipäiväisen Economic Development Forumin osallistujat pääsevät virtuaalisesti Ouluun. Etualalla kansainvälinen ohjelmapäällikkö Petri Karinen Business Oulusta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulu järjestää tällä viikolla kolmipäiväisen Economic Development Forum (EDF)-virtuaalikonferenssin, jossa eurooppalaisten kaupunkien yrityskehitys- ja kaupunkikehitysammattilaiset kokoontuvat. Mukana on yli 200 henkilöä eri maista.

Mistä tapahtumassa on kysymys Oulun kannalta, kansainvälinen ohjelmapäällikkö Petri Karinen Business Oulusta?

– Eurocities on eurooppalaisten suurten kaupunkien verkosto, johon Oulukin kuuluu. Kaupunkeja on ympäri Eurooppaa. Verkostossa toimii erilaisia foorumeita. Economic Development Forum (EDF) on sellainen, jossa kaupungit vaihtavat erityisesti vaihtavat ajatuksiaan ja näkemyksiään ja kehityskulkujaan yrityskehitysympäristöistä. Näitä kokouksia on ollut perinteisesti kaksi kertaa vuodessa. Niitä isännöi joku jäsenkaupunki. Kun haimme tätä isännyyttä, meillä oli siinä vaiheessa vielä ymmärrys, että ihmiset tulevat tänne paikan päälle. Mutta toisin kävi ja nyt tätä on tehty puhtaasti digikanavissa.