Antti Kokkonen aloittaa syyskuun 18. päivänä Kalevan toimituksen johdossa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kalevan päätoimittajana syyskuun puolivälin jälkeen aloittava Antti Kokkonen, 61, sanoo olevansa perinteisten journalististen hyveiden vaalija.

– Riippumattomuus, luotettavuus, tinkimättömyys ja kriittisyys sekä aina lukijan palvelu. Olen itse journalisti henkeen ja vereen ja sitä koulua sain käydä aikoinaan Kalevassa, Kokkonen sanoo.

Lapin Kansan toimituksen ruorista siirtyvän Kokkosen mukaan Ouluun on helppo palata: hän teki uransa alkupuolella vuodesta 1989 alkaen yhteensä 10 vuoden rupeaman Kalevan toimittajana eri tehtävissä ja siirtyi toimituspäällikön paikalta ensin Taloussanomiin, sieltä Helsingin Sanomien politiikan toimituksen johtoon ja vuonna 2009 Lapin Kansan päätoimittajaksi.

Nimityspäivänä töitä on katkonut asuntonäytössä käyminen. Hän on muuttamassa syksyn aikana Rovaniemeltä Ouluun – ei välttämättä kuitenkaan Pateniemeen, jossa perhe aikoinaan asui.

Siltä ajalta osa Kalevan väestä muistaa, miten Kokkonen saattoi usein juosta työmatkat toimitukseen ja takaisin.

– Lapset olivat silloin pieniä ja työmatkat oli käytettävä hyödyksi, Kokkonen naurahtaa.

Journalismin hyveitä hän omaksui tuolloin legendaarisen päätoimittaja Teuvo Mällisen aikana.

Hän nostaa esimerkiksi Oulun rajut nuorisomellakat "kristalliyönä" elokuussa 1990.

– Poliisi tuli vaatimaan Kalevan kuvaajan ottamia kuvia mellakoinnista itselleen. Ne vaatimukset torjuttiin tiukasti. Toimitus ei voinut näyttäytyä poliisin kätyrinä.

"Kalevalla on yhä vahva asema"

Vuodet ovat vierineet ja perinteisten mediatalojen lihavimmat päivät ovat takana. Viime aikoja ovat leimanneet kulukuurit, henkilöstön vähennykset ja keskittyminen paikallisen journalismin ydintehtäviin.

Kokkonen sanoo olevansa kaikesta huolimatta luottavainen.

– Kalevalla on yhä vahva asema, joka antaa mahdollisuuden tinkimättömän journalismin tekemiseen. Jos Kalevan tulevaisuutta katsotaan, niin sillä linjalla jatketaan.

Jämähtämistä se ei kuitenkaan saa tarkoittaa. Kokkonen korostaa sisältöjen uudistamisen tärkeyttä houkuttamaan myös nuorempia yleisöjä sekä visuaalisuuden lisäämistä.

Lukijoiden mieltymyksiä ja juttujen suosiota verkossa mittaava data-analytiikka on keskeinen työkalu myös Kalevan toimituksessa, mutta Kokkosen mukaan sen rooli on rengin eikä isännän.

– Yleisön tiedonsaanti on silti ylin arvo.

Ajassa kiinni oleminen ei ole ristiriidassa tiukan ja luotettavan journalismin tekemisen kanssa, Kokkonen sanoo. Tämä näkyi myös uunituoreessa Uutismedian liiton yleisötutkimuksessa, jossa sanomalehdet olivat yhä selvästi luotetuin media.

– Suomessa ihmiset luottavat perinteiseen mediaan. Meidän ei kannata kilpailla sosiaalisen median kanssa ja olla jonkinlainen "hidas some", Kokkonen sanoo.

Pohjoinen noussut polttopisteeseen

Oulu on nyt eri kaupunki kuin se, josta Kokkonen aikoinaan lähti. Rovaniemellä hän on seurannut kaupungin kehitystä enemmän sivusilmällä.

– Oulu on oikeastaan koko pohjoiskalotin keskus. Logistinen sijainti on aivan huippua ja yliopisto iso ja merkittävä. Sillä on paljon tulevaisuuteen luotaavia aloja.

Nato-jäsenyys ja vihreän siirtymän massiiviset investoinnit pohjoiseen merkitsevät, että alueen rooli korostuu lähitulevaisuudessa.

– Ajattelen, että pohjoisessa kyllä osataan ja pärjätään kunhan saadaan tasaväkiset edellytykset toteuttaa hankkeita. Nöyristellä ei silti pohjoisessa pidä, että "etelästä" haetaan lakki kourassa apua.