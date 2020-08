Viritetyt mopot ovat laittomia, eivätkä kuulu tieliikenteeseen. Kuvituskuva, kuvan mopo ei liity tapaukseen. Kuva: Poliisi

Oulussa on suunnitteilla mopomiitti eli mopojen kokoontumisajo huomenna lauantaina, kertoo Oulunpoliisi.

Poliisi toivoo, että mopoilevat nuoret ja heidän vanhempansa ovat tietoisia siitä, millaisia riskejä ja vahinkoja edellisissä mopomiiteissä on ollut ja sattunut.

Isossa joukossa ajaessa onnettomuuksia ja vaaratilanteita on aiemmin tapahtunut. Syinä on ollut rinnakkain ajoa, mopoilla keulimista ja muita yleisellä paikoilla tehtyjä temppuja, joilla muuta liikennettä on estetty.

Ylikomisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisista muistuttaa, että vaikka mopoilla olisi siistiä osata tehdä ja esittää akrobaattitaitoja, niiden esittely kuuluu suljetuille alueille.

– Yleisellä tiellä voimassa olevat liikennesäännöt on tehty jokaisen tiellä liikkujan turvaksi, kertoo Kivirinta.

Poliisin mukaan mopoilu kuuluu liikenteeseen. Se on monelle nuorelle tärkeä kulkuväline kuljettaessa opiskelupaikkaan ja harrastuksiin.

Mopojen virittämisten ja rakenteen muuttamisen myötä riskeerataan tulevaa ajo-oikeutta ja nopeuksien kasvamisen myötä riski onnettomuuksiin kasvaa.

Kivirinta toivoo, että mopoja ei viriteltäisi ja kaikilla olisi vaadittava ajo-oikeus.

– Uskon, että jokaisen mopoilevan nuoren vanhempi toivoo, että heidän liikenteessä oleva lapsensa palaa kotiin ehjänä, kertoo Kivirinta.

Poliisi seuraa mopomiitin kehittymistä ja tulee puuttumaan siinä esiintyviin laittomuuksiin.